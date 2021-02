La favolosa showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense condivide tre ricordi con il suo amore più grande: sua figlia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

In circa mezz’ora, il tenerissimo post con sua figlia è già virale: quasi 38.000 mi piace e 370 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti di ogni genere.

Nella didascalia l’influencer scrive: “Compagne del viaggio più bello, la vita“.

Il primo ricordo, che compone il post, è una foto che le ritrae dolcemente insieme; il secondo è uno scatto, in cui la piccola Skyler è protagonista e per ultimo c’è un video in cui la bimba cammina con un trolley.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis e la domenica più dolce, il VIDEO che ti commuoverà

Elisabetta Canalis ha imparato a piacersi e ad accettarsi: “Prima ero molto severa con me stessa…“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis dopo le polemiche si presenta in bikini mostruoso e zittisce tutti – FOTO

Durante un’intervista rilasciata a Grazia, l’ex velina racconta la sua esperienza riguardo l’accettazione personale e il piacere a se stessa: “Mi accetto con i miei difetti. Prima ero molto severa con me stessa, era una tortura. Oggi non mi riguardo in tv e ho smesso di cercarmi su Google. È stata una liberazione“.

E ancora: “Mi piace mantenermi in forma, ma non sono ossessionata dalla dieta. Ritocchini sì, ma senza stravolgere quello che la natura mi ha dato. A Los Angeles ora vanno i trattamenti reversibili e non invasivi, macchinari che utilizzano le potenzialità del nostro corpo rigenerandolo“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Infine aggiunge: “Se mi piacciono i complimenti? Sì, certo. Ma apprezzo molto di più quando mi girano dei meme che mi fanno ridere“.