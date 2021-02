Sempre grandi soprese a L’Eredità, il nuovo campione Guglielmo si è fatto prendere dalla fretta e ha perso il montepremi finale alla Ghigliottina

Quanti campioni si sono visti transitare nello studio de L’Eredità su Rai 1 che in questi anni assomiglia sempre più ad un porto di mare, dove molti hanno fatto solo deboli comparse simili al passaggio delle meteore in cielo.

Ancora un nuovo campione quindi ieri nel quiz show condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta stavolta di un giovane prossimo avvocato di nome Guglielmo che ha dato filo da torcere agli altri concorrenti e ha anche vinto la puntata battendo al Triello la campionessa uscente Fiorella.

Guglielmo quindi, come prevede il gioco, si è presentato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi enorme di 210.000 euro, poi sceso a 52.500 dopo l’uscita delle parole Vecchio, Concerto, Parlare, Avanti e Veneziano. Il ragazzo però ci ha visto male è ha perso il montepremi per un errore che forse poteva evitare.

Il campione perde alla Ghigliottina per un errore, lo ha frenato la velocità

Il neo campione ha perso alla Ghigliottina forviato dalla terza parola e ha optato per la soluzione “Giornale” detta in grande velocità al conduttore. In realtà il termine non era esatto, come poi illustrato dallo stesso conduttore Flavio Insinna. La soluzione sarebbe stata infatti “Adagio”.

Insinna però al termine della puntata ha fatto una battuta al nuovo campione Guglielmo, dicendogli: “Veloce o adagio, devo comunicarti che la risposta corretta non è quella che hai dato”. Stasera però Guglielmo avrà modo di ritentare la fortuna che ieri invece non gli ha stretto la mano, quindi appuntamento come sempre su Rai 1 dalle 18,45.