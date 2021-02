Federica Panicucci incanta tutti con il suo reel su Instagram. Lei scherza ma i fan restano ammaliati dalla sua bellezza

Federica Panicucci è unica, in tutto e per tutto. Nel suo stile di porsi e vestirsi, nella sua bellezza e nel suo modo di essere. La Panicucci si distingue sempre perché lei non è come nessun’altra donna dello showbiz.

La vediamo tutte le mattine con classe ed eleganza, alla conduzione del suo storico programma, Mattino Cinque e ogni giorno un outfit diverso e relativa acconciatura che lasciano sempre tutti a bocca aperta. Sobria ma non proprio, elegante ma senza eccessi, a volte sexy ma senza esagerazioni.

Lei piace proprio per questo, per la sua moderazione fatta di stile inaudito. Lo stesso che le ha permesso di andare in onda nonostante l’incidente domestico che le ha ustionato le dita delle mani. Con le fasce lei si è presentata ed è andata avanti senza esporsi e mettersi in mostra, le spiegazioni sono arrivate poi nel pomeriggio per dare delle risposte a tutti i fan preoccupati, rassicurando tutti e spiegando l’accaduto.

Federica Panicucci, il reel in vasca che ammalia

E oggi ci delizia con una vera chicca Federica Panicucci. Ci regala un video registrato durante uno shooting fotografico molto molto particolare.

Bellissima e sorridente, sembra una serena che riemerge dalle acque. Una dea con addosso un abito da sera pazzesco all’interno di una vasca idromassaggio.

“Un servizio fotografico in una piscina con idromassaggio in abito da sera? Fatto! E non accorgersi che l’abito stava finendo nel filtro? Fatto anche quello!😂😂🤦‍♀️ Guardate questo reel!😂” scrive a corredo del video.

Lei sorride per il fatto che il suo abito sta per essere risucchiato ma i suoi follower restano incantati di fronte a tanta bellezza e classe. Lei sorride, guarda un po’ ammiccante con i ciuffi che le finiscono davanti il volto e muove il suo abito, davvero divina.

