Federica Panicucci splendente…un fisico che ammalia – FOTO

Federica Panicucci grazie all’ultima foto in bianco e nero pubblicata sui social è riuscita a regalare un momento di pura gioia ai suoi tantissimi fan

Ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo non serve mostrarsi svestiti per accendere le fantasie dei propri ammiratori. Se la natura ha infatti deciso di regalare grazia, bellezza ed eleganza si riesce ad entrare nei sogni del pubblico anche se completamente “coperte”. Federica Panicucci, splendida nei suoi 53 anni, rientra a pieno titolo in questo straordinario elenco di vip. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram infatti l’affascinante presentatrice si mostra seduta con addosso soltanto un jeans e una t-shirt che le lascia le braccia scoperte. Ad alimentare i sogni dei follower in questo caso quindi non sono primi piani di generosi décolleté o particolari trasparenze ma molto semplicemente la luminosità del suo sorriso e lo sguardo dei suoi incantevoli occhi. La scelta dell’effetto bianco e nero poi riesce a conferire allo scatto un sapore diverso capace di ammaliare ancora di più i fan.

Federica Panicucci denunciata da Wanna Marchi

In questi giorni è stata resa nota la notizia di una denuncia nei confronti di Federica Panicucci sporta da Wanna Marchi e da Stefania Nobile. I fatti che hanno innescato il procedimento giudiziario sarebbero da far risalire a diversi anni fa. Madre e figlia sono famose per essere state protagoniste di ignobili truffe portate avanti facendo leva sul dolore e sulla credulità di povere persone. A quanto pare tempo fa Federica, nel corso di una diretta di “Mattino 5” avrebbe dichiarato che “la Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza“.

Un’affermazione che le donne non avrebbero digerito e che le ha spinto a presentare una denuncia contro la conduttrice Mediaset. Da qui si è arrivati poi anche ad un rinvio a giudizio. La Panicucci però non ha ancora confermato o smentito la notizia.

