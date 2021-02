GF Vip, Tommaso Zorzi contro Dayane Mello nella notte: è guerra aperta. Il concorrente ieri sera ha discusso animatamente con la brasiliana per la scelta finale della puntata

Tommaso Zorzi non ha proprio digerito quello che è accaduto ieri sera in puntata al GF Vip. Dayane Mello si è dichiarata a Rosalinda Cannavò, proprio come lui tre mesi fa ha fatto con Francesco Oppini. Sembrava un po’ il “copia e incolla” di quel momento, ma nessuno ha osato giudicare nonostante Dayane venisse da un lungo periodo dove ha sempre criticato Rosalinda, giudicata e mai supportata in nessuna sua decisione presa durante questo lungo percorso dove, Rosalinda al contrario, è sempre stata dalla sua parte.

GF Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Dayane Mello: “Sai cosa vuol dire ti amo?”

Sentite bene le parole di Tommaso. A Dayane è proprio caduta la maschera. incommentabile stasera #TZVIP #gfvip pic.twitter.com/FTRpuR3REB — Sofi.🐍 (@pensacheculo_) February 23, 2021

A fine puntata, Dayane ha scelto di mandare in nomination Rosalinda e Stefania piuttosto che Andrea e Samantha. Una scelta che ha fatto molto discutere e che ha fatto infuriare i concorrenti della casa, in particolar modo Stefania e poi Tommaso: “Stasera ti è caduta la maschera e hai dimostrato che per avere la clip sei disposta a dire qualsiasi cosa e manchi di rispetto a chi questo sentimento lo prova davvero. Dopo tutto quello che hai detto su di me e Francesco io devo stare pure zitto? Ma tu sai cosa vuol dire ti amo?“.

Francesco e Tommaso infatti, al contrario, si sono sempre protetti durante il loro percorso nella casa, sia nel gioco che a livello umano. Rosalinda, venerdì, potrebbe uscire a causa di Dayane. Questa è davvero la fine della loro amicizia?