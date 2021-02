Giulia Salemi, lo sguardo ammiccante stende tutti – FOTO

Giulia Salemi uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ora in studio. La sua bellezza sfavilla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Manca pochissimo ormai alla finale del Grande Fratello Vip e tutti fervono, concorrenti e pubblico che dopo oltre sei mesi vedrà il vincitore di questa lunghissima edizione del reality show. Tra i grandi esclusi Giulia Salemi che è arrivata ad un passo dalla finale e che nella scorsa puntata è rientrata in casa per parlare con quello che lei definisce un grande amore, Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino che non si aspettava di rimanere senza la sua bella in casa e ha rivelato ad Andrea Zenga di essere davvero innamorato di lei. “Questa mancanza mi fa capire di essere innamorato” ha ammesso Pretelli che appare un po’ sconsolato per la mancanza della sua amata Salemi “Non avevo dubbi, ma ora che non c’è lo capisco ancora di più. Mi manca sapere come sta”.

Ma ormai manca poco e tra meno di una settimana i due si riabbracceranno. Lei nel mentre lo guarda dallo studio e quello sguardo un po’ pensieroso forse è tutto per lui.

LEGGI ANCHE –> Roshelle. La rapper dai capelli rosa e dal corpo da urlo: sensuale e unica – FOTO

Giulia Salemi, la sensualità fatta persona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno naviga a vista, decolleté in bella mostra e un sorriso che acceca – FOTO

Giulia Salemi, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, sprigiona in studio tutta la sua bellezza. L’influencer ci regala una magnifica foto nella quale mostra tutta la sua luce ma anche la sua sensualità. A volte non ci vuole molto, basta poco ad esprimere sentimenti e modi di fare.

La Salemi lo ha fatto con una sola foto, un primo piano fantastico nel quale con il suo sguardo intenso e penetrante ci rapisce e ci attira a sé. Una vera pantera che con le sue armi di seduzione sa come attirare a sé la preda. In questo caso sono i follower che restano rapiti da lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Capelli nero corvino sciolti che le scendono sulle spalle, trucco soft che richiama i suoi colori naturali e un’espressione ammiccante che non ha eguali.