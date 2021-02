Giusy Ferreri posta su Instagram uno scatto in cui è radiosa. Indossa raffinato look e rivela una confessione inaspettata ai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

“Quale colore vi stimola di più?”, questa la domanda posta da Giusy Ferreri sotto il suo ultimo scatto. Una foto che la ritrae radiosa come non mai. La cantante indossa una camicia nera con pois bianchi. Giusy rivela la sua passione per questi colori. “Non riesco a farne a meno”. Nei commenti i suoi 230 mila follower si scatenano indicando il loro colore preferito.

Su Instagram la cantante è seguitissima. Ogni giorno posta foto di vita professionale e personale. Dagli scatti al pianoforte, alle dolci immagini al fianco della famiglia.

Classe 1979, la Ferreri è diventata nota a seguito della partecipazione alla prima edizione di XFactor. Fin da piccola è stata attratta dal mondo del canto.

LEGGI ANCHE > Arisa, nuovo cambio look: i follower apprezzano un dettaglio – FOTO

Giusy Ferreri la conquista del suo sogno più grande: diventare cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

LEGGI ANCHE > Giusy Ferreri, in giardino elegante e in dolcissima compagnia – FOTO

Tuttavia a soli otto anni Giusy Ferreri è stata colpita da una malattia cardiaca che ha segnato la sua infanzia. Solo dopo due operazioni è riuscita a risolvere la situazione all’età di 21 anni.

Dopo gli anni di gavetta, si trasferisce a Milano dove tenta di emergere. In parallelo lavora come cassiera inseguendo sempre il sogno di diventare cantante. Firma un contratto con l’importanze azienda Warner che tuttavia ritorna a breve sui suoi passi e scioglie l’accordo.

La Ferreri non demorde e decide di partecipare ai provini di XFactor. Un passo vincente che, pur non arrivando alla vittoria, la renderà celebre segnando l’ascesa della sua carriera. Di seguito gli innumerevoli successi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la cantante è legata ad Andrea Bonomo. Un amore storico tra i due artisti. Anche Bonomo è un cantante. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

Dopo il passaggio al mondo della scrittura. Andrea è autore dei testi di brani cantati da artisti come Ramazzotti, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Nel 2017 la coppia ha dato alla luce una splendida figlia Beatrice.