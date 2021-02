Grande Fratello Vip, diretta oscurata: scelta estrema della Mediaset

Grande Fratello Vip, non più 24 ore su 24: arriva la censura inaspettata! A causa di alcuni problemi tecnici, la diretta sarà oscurata dall’una di notte alle nove di mattina

Mancano pochissimi giorni alla fine di questa pazza, lunga, folle edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono entrati nella casa il 14 settembre e sono ancora dentro, in corsa per la finale e per la vittoria, sperando di riuscire a portare a conclusione questo percorso che per loro è stato così importante e intenso. Tra giochi, strategie, amori, affetti, non è stato facile ma è stato possibile: il 1° marzo tutto questo finirà.

Grande Fratello Vip, la diretta sarà oscurata per otto ore

A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sarà disponibile dall’01:00 alle 09:00. #GFVIP pic.twitter.com/rtb5WaEgaL — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2021

A pochi giorni dalla fine, gli autori hanno deciso di fare qualche esperimento. In primis la diretta non sarà più davvero in diretta ma in differita, come nelle edizioni straniere. Così, se qualcuno dovesse commettere qualche errore, andrebbe oscurato in fretta prima di ricorrere alla decisione estrema della squalifica. Tra l’altro, per problemi tecnici, il programma potrebbe finire senza più la diretta notturna: dall’una di notte alle nove del mattino, nessuno potrebbe più vedere nulla di quello che succederà nella casa.

Solo problemi tecnici o qualcosa in più? Anche in qualche edizione fa la diretta notturna veniva oscurata e il programma non andava in onda 24 ore su 24. Gli ultimi giorni nella casa, o meglio, le ultime notti saranno oscurate?

