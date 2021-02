Grave schianto: il grande campione ferito gravemente

Ultima ora: grave schianto. Uno dei campioni più amati al mondo è ferito gravemente ed è ricoverato in ospedale.

Paura dall’America. Grave incidente stradale per Tiger Woods. Il campione di golf, stando a quanto riportato dai media statunitensi, si trovava a Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles. Lo schianto è stato pesantissimo: il 45enne è stato velocemente portato in ospedale da un’ambulanza. Stando alle primissime ricostruzioni, il californiano sarebbe finito fuori strada e la sua auto si sarebbe capovolta. I vigili del fuoco, coadiuvati dai paramedici, hanno tagliato le lamiere dell’auto per estrarre il campione dal veicolo. L’incidente è avvenuto alle ore 7 (orario locale) del mattino.

Grave schianto per Tiger Woods: gli ultimi aggiornamenti

Stando quanto riferito da Fox News, Tiger Wood è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il campione ha riportato ferite gravissime alle gambe. La polizia di Los Angeles ha confermato che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per farlo uscire dal veicolo. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell’incidente. Il golfista è considerato da molti il migliore di sempre. Il nativo di Cypress ha vinto 110 tornei professionistici nella sua carriera, compresi 15 major. Come se non bastasse, Tiger è stato l’unico golfista ad aver vinto (tra il 2000 e il 2001), tutti i quattro tornei Major dell’era moderna nell’arco di un anno.

