Il cavolfiore, quali sono i benefici per l’organismo e come si usa in cucina

Il cavolfiore è un ortaggio dal sapore delicato ma dall’odore molto intenso che rappresenta un vero e proprio alleato per il tuo benessere.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è il cavolfiore e quali sono i benefici per l’organismo. Non solo. Vedremo insieme come cucinare questo ortaggio dal sapore delicato e dal profumo intenso con un paio di ricette a basso contenuto calorico ma anche con qualche spunto originale e gustoso.

Il cavolfiore, quali sono le proprietà benefiche di questo ortaggio dal sapore delicato e dall’odore intenso

Il cavolfiore è un ortaggio molto particolare e non sempre amato (soprattutto dai bambini) a causa del suo forte odore. Tuttavia, il suo sapore è così dolce e delicato che lo rendono un alimento molto speciale.

Di questo ortaggio non si mangiano le foglie ma la sua infiorescenza che ha una forma molto particolare e un colore candido.

Tra le varietà più diffuse di cavolfiore ci sono quelle bianche ma anche altre tipologie come il cavolfiore violetto di Catania o il cavolfiore verde di Macerata.

Nonostante molto spesso questo ortaggio non sia amato possiamo dirti che si tratta di una vera e propria fonte di sostanze nutritive e benefici per l’organismo.

Non solo perché il suo ridotto contenuto calorico lo rende perfetto per le diete dimagranti o per i regimi alimentari controllati.

Il cavolfiore è una miniera di vitamina C e ha dei poteri anti infiammatori e antiossidanti. In più questo ortaggio è molto consigliato ai soggetti affetti da diabete perché il cavolfiore è in grado di tenere sotto controlla la glicemia.

Come cucinare il cavolfiore se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

Il cavolfiore è un ortaggio molto ricco di sostanze che apportano benefici all’organismo ma è anche molto povero di calorie e questo lo rende un alimento perfetto se stai seguendo un regime alimentare controllato.

Ci sono vari modi per cucinare questo ortaggio esaltandone il sapore e rendendolo anche molto saporito.

Come prima cosa il nostro consiglio è quello di cucinarlo bollito o al vapore. Poi, una volta cotto lo dovrai condire con del sale, dell’olio extra vergine di oliva, un pizzico di pepe e (se lo preferisci) del succo di limone o dell’aceto balsamico.

Un altro modo per cucinare il cavolfiore in modo leggero e gustoso è saltato in padella con un filo di olio extra vergine di oliva, uno spicchio d’aglio privato dell’anima per renderlo più digeribile, un peperoncino piccante secco e delle olive nere denocciolate.

Se la tua dieta lo consentirà puoi anche, a metà cottura, sfumare il cavolfiore con mezzo bicchiere di vino bianco.

Se invece vuoi rendere il tuo cavolfiore molto più gustoso e anche goloso ti consigliamo di gratinarlo al forno con la besciamella e il formaggio grattugiato.

Si tratta di un piatto molto semplice da preparare ma che non possiamo definire povero di calorie. Prepararlo è un gioco da ragazzi. Ti basterà lessare il cavolfiore, scolarlo e condirlo con del sale, olio extra vergine di oliva e un po’ di pepe.

Nel frattempo metti il cavolfiore in una terrina e aggiungi del parmigiano reggiano grattugiato e una mozzarella tagliata a cubetti. Aggiungi anche mezzo litro di besciamella e versa il tutto in una teglia da forno.

Cospargi la superficie con del pangrattato, del formaggio grattugiato e una grattata di pepe nero. Inforna per 20 minuti in modalità grill a 180 gradi.

Il cavolfiore: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

Come ti abbiamo già detto, il cavolfiore è un ortaggio perfetto da mangiare se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto calorico.

Ti basti sapere che 100 grammi di cavolfiore contiene solo 40 calorie.

