Jasmine Carrisi, sexy e sorridente è la bellezza in carne ed ossa: i fan sognano – FOTO

Jasmine Carrisi sfoggia un sorriso altisonante al cospetto di una bellezza che fa venire i brividi, nonostante l’età

Tra le sexy influencer più appetibili del web vi è lei, la celebre figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, ovvero Jasmine Carrisi. La cantante della generazione a seguire ha deciso di perseguire la strada del padre, che l’ha accompagnata lungo tutte le “sponde” di un cammino che fin quì le ha riservato solo rose e fiori.

Basta pensare al primo singolo musicale, “Ego” che ha suscitato emozioni e visualizzazioni a iosa sui canali YouTube e Spotify. Si è trattato di un primo approccio al mondo dei sogni per lei, seguito dalla partecipazione, nelle vesti di giudice di “The Voice Senior”, in compagnia del suo papà.

Come se non bastasse, Jamsine ha prodotto ulteriori risultati con la frequentazione tramite social, da Instagram a Tik Tok. Dove appare adrenalinica e in perfetta forma, per la gioia dei suoi molteplici fan

Jasmine Carrisi saluta i suoi fan col sorriso sulle labbra: che bella

L’avvento di Jasmine Carrisi nel mondo dello spettacolo ha inorgoglito i fan e i genitori del talento cristallino di origine pugliese. La bella e giovanissima artista pugliese ha raccolto è sulla buona strada per raccogliere l’eredità del padre, sanremese.

Stavolta sembra che qualcuno della famiglia abbia accontentato finalmente il cantautore, che ora è più che mai determinato a farle spiccare il volo. Considerata la giovanissima età, Jasmine già vanta di un ottimo appeal tra i fan, seguitissima in tutte le bizzarre e accattivanti iniziative.

Accanto al suo indiscutibile talento associa una bellezza che brilla di luce propria, ancor più alla luce del sole che la invita a farle sbocciare un sorriso incandescente. A questi “ingredienti” si va ad aggiungere un aspetto fisico da capogiro, per una ragazza della sua età, non ha nulla a che invidiare alle modelle in fase di crescita.

Insomma per Carrisi Junior è nata davvero una nuova èra. Tra qualche anno se ne sentirà parlare molto. Magari, aggiungendo un ulteriore tassello alla già inestimabile carriera con la partecipazione a Sanremo