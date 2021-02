Jessica Franceschetti in bikini su Instagram è da paura, shock-FOTO

La bella influencer veneta appare su Instagram in bikini ed è da capogiro, appare una scritta all’altezza del décolleté

Jessica Franceschetti ama scherzare e prendersi in giro su Instagram, condivide una foto in bikini e all’altezza del seno, ai lati inserisce la scritta Shock. Effettivamente molti guardando la foto potrebbero essere rimasti scioccati dalla sua fisicità. Infatti arriva la pioggia di commenti dai follower accaniti:“Sei bona in tutte le foto su Instagram”, “Sempre originale, creativa, ironica e splendida”.

Le dichiarazioni stravaganti che riceve la Franceschetti su Instagram

L’influencer condivide molte dichiarazioni d’amore che riceve su Instagram, c’è chi le dice: “Ti amo scappiamo insieme ti do anche l’anima, dammi il tuo iban”, chi invece vorrebbe acquistare il suo elastico per capelli così da portarlo sempre con sè. Questi utenti sono disposti a pagare pur di ricevere attenzioni dalla bella vicentina. Oltre ad essere bella infatti ha anche molta personalità ed è divertente sui social. Racconta spesso momenti quotidiani anche con la madre. Recentemente ad esempio ha fatto vedere i biscotti le zuppole, che ha comprato la madre a 0,99 euro al supermercato e secondo lei per questo sono buoni e vanno mangiati.

Un pò il discorso di tutte le mamme risparmiatrici. D’altronde ad oggi trovare dei biscotti di marca a basso prezzo è davvero difficile. Quindi intrattiene anche da questo punto di vista. Poi invece condivide con pochi fans paganti alcuni contenuti più scottanti, foto più spinte anche. Sono in molte le influencer che ricorrono a questa tattica ormai, è un modo veloce di guadagnare soldi senza nemmeno troppo sforzo.

Certo sulla natura morale ed etica personale ci sarebbe da discutere ma ognuno è libero di agire come meglio crede con il proprio corpo. Su instagram ha raggiunto 1,1 milione di followers, e il numero è destinato a salire. Non dovrebbe essere difficile considerando il suo successo ad oggi.