Justine Mattera atletica con quei leggings che risaltano lato B unico – FOTO

Justine Mattera pubblica un nuovo scatto mentre si allena, correndo. Tuta super attillata che mette in risalto il suo lato B da urlo!

Nuovo scatto social di Justine Mattera mentre corre alla velocità del vento. La showgirl nello scatto è in tuta mentre fa jogging. Una foto accompagnata dalla seguente didascalia: “A me piace correre perché mi permette di staccare la spina e mi fa stare bene”.

La showgirl si allena sempre per mantenere il suo fisico, invidiabile all’età di 49 anni.

La carriera di Justine Mattera e la relazione con suo marito Fabrizio

Justine è una conduttrice, attrice e showgirl americana. Nata a Rockville Centre, nello Stato di New York, è arrivata in Italia dopo essersi laureata in Letteratura alla Stanford University. Approda in tv per la sua evidente somiglianza con Marylin Monroe. Il successo arriva con il programma Ci vediamo in tv, condotto da Paolo Limiti.

Proprio con Limiti ha una relazione e si sposa nel 2000. Il loro matrimonio, però, termina due anni dopo. Nel 2009, la Mattera si sposa con Fabrizio, un imprenditore, da cui ha due figli: Vivienne Rose e Vincent. Tra i due, nel 2008, c’è stato un momento di crisi dovuto alla nascita del secondo figlio.

Una crisi rientrata del tutto, come confermato dalla diretta interessata di recente: “Siamo una coppia solida e complice, abbiamo due bellissimi figli e viviamo in una bellissima casa. Non potrei chiedere di più”. La showgirl spesso ha rivelato anche che il segreto del loro amore è la differenza di carattere. Lei, infatti, è distratta e creativa mentre lui è un imprenditore razionale.

Nel frattempo, Justine non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti social, apprezzatissimi dai fan: “Grande falcata brava, Complimenti che falcata Justine😍😍😍, E vai💪💪🔥🔥, Meraviglia ❤️, Brava e Bellissima 👏❤️, Workout😍, Che Super Testimonial! 👏👏👏”.

Insomma, gli ammiratori di certo non le mancano, non ci resta che attendere il prossimo scatto in cui mette in mostra tutta la sua femminilità.