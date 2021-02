Laura D’Amore mostra la mercanzia, per lei è già primavera – FOTOGALLERY

E’ già primavera per Laura D’Amore, la splendida hostess di Alitalia che ha conquistato il cuore degli utenti di Instagram: curve in vista nell’ultimo scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Il profilo Instagram di Laura D’Amore sembra vagheggiare la calda stagione. Solo nei giorni scorsi, la bellissima hostess di Alitalia ha postato uno scatto che la ritrae distesa sulla spiaggia, intenta a prendere il sole. “Mare profumo di mare“, ha scritto la modella nella didascalia, non nascondendo di desiderare l’estate. I suoi 776mila followers, incantati dal fisico esplosivo, non potevano non sommergerla di complimenti, oltre a condividerne i pensieri. Poche ore fa, l’hostess più famosa del web ha nuovamente condiviso delle foto imperdibili, che confermano la sua preferenza per i mesi più caldi dell’anno. Gli utenti, ancora una volta, sono rimasti stupefatti di fronte a tanta bellezza.

Laura D’Amore in mood primaverile, gli SCATTI conquistano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

“Sono già in mood primaverile. Quale vi piace di più?“, chiede Laura D’Amore ai followers, che di fronte agli scatti fanno davvero difficoltà a scegliere. La splendida hostess, che indossa un vestito super aderente, è illuminata da un sole cocente, il quale risalta in maniera stupefacente i tratti del suo volto.

Il colore dell’abito si intona perfettamente con la pelle chiara della modella, mentre gli stivali lunghi fanno pendant con la canotta, che fa capolino da sotto il vestito. Bella e seducente, la D’Amore si lascia immortalare in quattro pose differenti, da vera diva del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

L’approvazione degli utenti è assicurata. Tra un “Semplicemente perfetta” ed un “Viva la primavera!“, la hostess si è decisamente conquistata le attenzioni dei suoi fan.