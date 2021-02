Malika Ayane al Festival di Sanremo: cosa ci aspetta?

La cantautrice Malika Ayane parteciperà per la quinta volta al Festival di Sanremo ma ci riserverà gradi sorprese: cosa ci aspetta?

Malika Ayane, elegantissima cantautrice, baluardo della qualità nella musica contemporanea, sarà presente al Festival di Sanremo per la quinta volta. Nata e cresciuta a Milano, a soli 11 anni prende parte al coro di voci bianche del Teatro alla Scala e studia il violoncello al conservatorio. Inizia la sua carriera firmando un contratto con la Sugar nel 2007, etichetta discografica di Caterina Caselli, per non fermarsi più.

Riscuote da subito importante successo, dimostrato anche con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte, con il brano scritto da Giuliano Sangiorgi “Come foglie”, classificato al secondo posto. A distanza di 12 anni, parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Ti piaci così“.

Malika Ayane al Festival: “Ti piaci così”

Malika Ayane, voce tra le più raffinate del panorama musicale italiano, ci delizierà della sua partecipazione al Festival di Sanremo per la quinta volta. La cantautrice, che non è mai stata interessata alla classifica delle canzoni, ha vinto ben tre riconoscimenti legati al Festival: due Premi della Critica Mia Martini e un Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Anche quest’anno ci riserverà delle sublimi esperienze, a partire dal brano in gara “Ti piaci così“.

Alla presentazione, Malika lo ha descritto come un racconto che “cerca di descrivere la sensazione che si prova quando ci si ritrova, ci si rivede e si avverte la necessità di esprimersi in qualsiasi modo e forma“, racchiudendo il concetto nella meravigliosa frase “vivere e non esistere“. Questa la invitante premessa della sua presenza sul palco dell’Ariston, che non esaurisce qui la bellissima sorpresa.

Per quanto riguarda la serata dei duetti, come raccontato nell’intervista a Leggo, Malika porterà “Insieme a te non ci sto più“, omaggio a Caterina Caselli, esibizione che sarà accompagnata da performer di danza, per un vero e proprio spettacolo.