Manuela Arcuri confessa la sua voglia…e il web impazzisce – FOTO

Manuela Arcuri continua ad incantare i tanti fan che la seguono sui social pubblicando uno scatto capace di lasciare senza fiato e rivela un dolce desiderio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

Manuela Arcuri ha usato il suo profilo Instagram per augurare una cosa che in altri tempi sarebbe stata semplicissima ma che oggi per molti è solo un desiderio. Nello scatto infatti la bella attrice si è lasciata ritrarre avvolta da un largo maglione giallo che le lascia maliziosamente scoperta la spalla destra. Il trucco perfetto mette in risalto il sorriso appena abbozzato dalle labbra dischiuse e le sue mani sono incrociate quasi a voler ricreare un tenero abbraccio. Proprio questa è il gesto che Manuela augura a tutti attraverso la didascalia che accompagna la foto scrivendo :”Spero che presto potremo tornare ad abbracciarci“. Un gesto che fino ad un anno fa sembrava quasi scontato riuscire a compiere ma che il Covid ha reso, specialmente per i più deboli, addirittura pericoloso.

LEGGI ANCHE -> Barbara Pedrotti e la sua grande passione impossibile da nascondere – FOTO

Manuela Arcuri e la verità del “ménage à trois” con Berlusconi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez dea svestita a letto…la FOTO è da infarto

Recentemente Manuela Arcuri è tornata a parlare delle voci che l’avevano interessata all’epoca degli scandali sessuali il cui protagonista era l’ex Premier Silvio Berlusconi. Dalle intercettazioni rese pubbliche nel 2011 sembrava chiaro che Giampaolo Tarantini, nel frattempo condannato perché responsabile di aver condotto delle escort da Berlusconi, avesse tentato di organizzare un incontro con l’attrice, il Presidente e Francesca Lana. Voci che la Arcuri ha ritenuto necessario smentire categoricamente ancora oggi a più di dieci anni di distanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

Nell’intervista rilasciata a Peter Gomez nel corso della trasmissione “La Confessione“, in onda su Nove l’attrice ha confermato di aver conosciuto all’epoca Tarantini e di aver partecipato ad alcune cene. “Io non ho mai chiesto a Giampaolo né tanto meno a Berlusconi di far lavorare me oppure mio fratello – ha confessato Manuela – in cambio di cosa poi? Di niente!“.

YESLIFE ON THE ROAD. IL NOSTRO SERVIZIO DAL MONTE TERMINILLO: IMPIANTI CHIUSI E UN SACCO DI GENTE…IL PARERE DI CHI LAVORA SUL CAMPO. GUARDA VIDEO