Maria Grazia Cucinotta ancora in quarantena? L’attrice si diverte a stuzzicare i fan con foto stravaganti, mai vista in quelle condizioni

Attrice siciliana, classe 1968, Maria Grazia Cucinotta è una donna di classe e molto ammirata dal pubblico italiano. Non solo attiva nel mondo della televisione e della recitazione, ma anche e soprattutto presente nelle campagne di beneficienza. Le sta a cuore un argomento molto importante in questi ultimi tempi e spesso è ospite nelle trasmissioni per affrontare temi così. In particolare si sta dedicando alla SMA, una malattia molto grave che prende i bambini. Oggi si trova in Cina, precisamente a Nanchino, ma è in quarantena.

Maria Grazia Cucinotta: cosa fa l’attrice in Cina?

Da undici giorni Maria Grazia Cucinotta si trova in Cina e sta trascorrendo la quarantena fiduciaria che sta per scadere. Ma cosa sta facendo da quelle parti? E’ trascorso un anno da quando tutto si è fermato e lei stessa era molto incredula di partire ma poi il lavoro ha chiamato e l’attrice non ha potuto di certo rifiutare. Così finito l’isolamento fiduciario sarà pronta per una nuova esperienza lavorativa. La donna si sta dedicando alla produzione di un film dove è lei stessa una della regia, lo rivela in un’intervista a Grazia: “Ho appena prodotto con i cinesi la commedia romantica C’è sempre un perché, – afferma- e faccio avanti e indietro con Pechino e Shanghai. Ho ottenuto da sola quello che altri nemmeno si sognano”.

Ma a quanto pare la libertà dovrà attendere, intanto ogni giorno la Cucinotta delizia i suoi fan con foto sexy e sensuali. Anche in quarantena l’eleganza non manca mai.