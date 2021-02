Maria Pedraza esagera e in spiaggia ci va da nudista o quasi . Spettacolare – FOTO

Maria Padraza pubblica uno scatto in spiaggia. Lato B da urlo e schiena nuda. Che visione!

Maria Padraza ha pubblicato uno scatto dove indossa soltanto il costume a slip. Schiena nuda, molto femminile, illuminata dalla luce del sole.

Dietro di lei, un mare mozzafiato, “oscurato” dal suo lato B in forma, da far girare la testa.

La carriera di Maria Pedraza

Maria Pedraza è nota per il suo ruolo nella serie La casa di Carta.

A scoprirla è stato il regista Esteban Crespo. L’attrice ha iniziato la sua carriera nel 2017, recitando nel film Amar e, poi, nella serie Si gueras tu. Successivamente, l’attrice è apparsa anche in qualche episodio della serie Elite, diventando una delle protagoniste de La casa di carta.

Tra gli ultimi lavori ci sono anche film come Chi porteresti su un’isola deserta e la seria Toy Boy. Nel 2020, ha interpretato anche il ruolo di Adela all’interno del film di origine spagnola El verano que vivimos. Nel 2021, probabilmente sarà protagonista di Poliamor para principiantes, un film spagnolo in post produzione e diretto da Fernando Colomo.

Maria Pedraza è finita al centro del gossip anche per la sua storia d’amore con Jaime Lorente, conclusa dopo 2 anni di relazione. I due avevano iniziato la loro storia nel 2018, dopo aver recitato nella serie Elite. A parlare della fine della loro storia è stato innanzitutto il settimanale Chi che ha parlato di un allontanamento tra i due, dopo un’intera quarantena trascorsa insieme a Madrid.

Tornando a Maria Pedraza, ha riscosso moltissimi successo in molti paesi.

Come già detto, grazie a La Casa di Carta, Maria Pedraza ha goduto di un certo successo in Italia e anche in altri paesi. Ciò che è strano, è che sia l’attrice, che la serie, non ha spopolato in egual maniera anche nel proprio paese, cioè la Spagna. I motivi non sono ben chiari e forse la serie è passata in sordina in territorio spagnolo perché considerata di bassa qualità, eppure nei lavori successivi l’attrice spagnola si è trovata a lavorare con colleghi che quasi non l’avevano mai sentita nominare.