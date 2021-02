Maria Pia Calzone: sorriso meraviglioso, per chi è il post su Ig? FOTO

Maria Pia Calzone ha appena pubblicato un post su Instagram, ma di cosa sta parlando? Andiamo a scoprire la sua foto

Elegante, donna di classe e mai fuori posto. Un’attrice di altri tempi che con il suo talento e la sua bellezza ha conquistato il cinema italiano. Stiamo parlando di Maria Pia Calzone, classe 1967, molto attiva sui social dove condivide con i fan alcune pillole di vita: dal lavoro al tempo libero e anche qualche consiglio. Il suo sorriso è indescrivibile, nessuno può resisterle.

Maria Pia Calzone: a chi è riferito il post?

Maria Pia Calzone è solita condividere con i fan, che attualmente sono quasi duecento mila, non solo foto e video della sua giornata ma anche consigli. Nell’ultimo post infatti si riferisce ad un’iniziativa a cui ha partecipato e che vuole diffondere attraverso i social per farla conoscere a tutti. Così si è scattata una foto davanti allo specchio e l’ha mandata ai suoi follower. Il suo biglietto da visita? Sorriso ed eleganza, e come sempre di notano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

“Stupenda” commenta un utente; “Bellissima” aggiunge un altro; “Faccia da baci” scrive una persona. Da anni l’attrice è una delle donne più affermate nel mondo del cinema italiano, ormai la sua seconda casa di cui non può fare a meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Sempre sul campo, è una di quelle che ha partecipato all’evento Facciamo luce sul teatro, un’iniziativa per far ripartire quei luoghi di cultura ormai spenti da troppo tempo.