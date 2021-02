Marianna Vertola e il passo decisivo verso la gloria, eleganza indiscutibile – FOTO

Marianna Vertola sfoggia un’eleganza di classe con un abito da sera glitterato che lascia tutti senza fiato: bellezza da capogiro

E’ tutto pronto per l’ingresso di una diva da passerella, che abbonda ogni giorno di una bellezza indescrivibile. Parliamo di Marianna Vertola, la sexy influencer da cuore “indiavolato” per i suoi fan.

Nel passato ha rappresentato il fascino in persona, presiedendo gli studi televisivi di alcuni canali in chiaro di origine campana. Marianna ha ricoperto il ruolo di conduttrice di “Si sgonfia la rete”, il programma dedicato al Calcio Napoli, di cui è appassionata.

Durante la sua carriera da professionista ha sempre avuto un certo “debole” e ambizione di entrare a far parte in maniera attiva, nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a “Veline”, senza successo e alla fine si è “accontentata” di Uomini e Donne, edizione 2020, nelle vesti di esperta corteggiatrice di uomini. Che amano paragonarla spesso ad Elisabetta Gregoraci, per i modi di presentazione e di fare in tv

Marianna Vertola, lussuria e sensualità in un unico scatto

Conosciuta da tutti come presentatrice tv e modella italiana di spicco, la bella e raggiante, Marianna Vertola ha alimentato le sue ambizioni con uno scatto da 110 e lode. L’ex “regina” della tv locale sportiva non conosce rivali quando si esibisce davanti al piccolo schermo.

La ragazza col debole per la moda però cerca sempre di riscattarsi da questo punto di vista, trovando il giusto compromesso con le opportunità che non è riuscita a sfruttare, sinora. Il paragone con Elisabetta Gregoraci la rende una donna galvanizzata, motivata a riprovarci sempre, per cercare di accaparrare la giusta “dose” di notorietà e magari rientrare nel mirino degli esperti osservatori.

Per l’ultima occasione, la “missione” sembra essere portata a compimento, mentre lei abbonda di bellezza super elegante con indosso un vestito serale, glitterato, che cattura inevitabilmente l’occhio del visitatore di turno.

Uno scatto pieno di lussuria e sensualità, che rappresenta per Marianna, il passo decisivo verso una gloria preannunciata e ricca di emozioni: chapeau!