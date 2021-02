Matilde Brandi, top rosso scende lungo la spalla, infiamma il web: che bella – FOTO

Matilde Brandi colpisce dritto al cuore degli appassionati con un top rosso a brillantini, che scende lungo la spalla. Al via lo spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La regina del Grande Fratello Vip 2020 è senz’altro Matilde Brandi. La showgirl ha fatto parlare di se, nel bene e nel male durante il reality che nel frattempo volge ai titoli di coda. L’ormai ex di Marco Costantini sembra aver messo alle spalle il periodo travagliato vissuto per amore.

La coppia si separa dopo 30 anni di matrimonio con un semplice sms, la delusione più totale che scurisce il volto della celebre artista e opinionista gossip. All’oscuro di tutto e di lei vi è stato un improvviso tradimento, scattato durante il periodo in cui la nostra Matilde era ancora all’interno della casa più spiata d’Italia.

Oggi sembra essere in netta ripresa dallo shock e appare più determinata che mai a rilanciarsi alla grande, partendo da dove tutta la sua carriera ha avuto inizio

LEGGI ANCHE —–> Valentina Vignali in compagnia del suo amore: coppia splendida – FOTO

Matilde Brandi, bellezza incantevole su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE —–> Giulia De Lellis e le sue pose da capogiro su Instagram, che spettacolo-VIDEO



Una delle web influencer più appetibili sul web, nonchè regina indiscussa di Canale 5, Matilde Brandi ha fatto sognare di nuovo gli ammiratori social con uno scatto da brividi. Le telecamere sono tutte per lei, mentre l’obiettivo si ingrandisce su una bellezza, perfetta in ogni angolo del suo corpo.

Lo sguardo ultra accattivante dice proprio tutto di lei, che sembra essere entrata in totale sintonia con i tempi trascorsi, quando iniziava a costruirsi una propria identità sotto i riflettori del piccolo schermo. Come se non bastasse, la ballerina e showgirl di origini capitoline vanta di un ottimo seguito sui social network, con ben 452mila follower all’attivo.

Con il tempo ha superato ogni grado di pregiudizio ed ora è più che mai in prima linea a rinnovare la propria bellezza, contando sul pienissimo appoggio dei suoi fan.

Matilde si mostra alla “piazza” con un vestito rosso “fuoco”, brillantinato, che scende lungo la spalla e mostra lo spettacolo più sensuale che abbiate mai visto di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Un “pizzico” di ritocchino da make-up ed è pronta a “governare” il mondo, mettendosi definitivamente alle spalle il recente passato, ricco di insidie