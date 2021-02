Sposarsi in sneakers: l’ultimo gesto controcorrente di Fiorella Mannoia

Ode alle sneakers, in assoluto la tipologia di scarpe più comoda: Fiorella Mannoia non rinuncia al confort e le indossa anche il giorno del suo “si, lo voglio”.

La cantante Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, dopo un amore nato sul palco e durato 15 anni, hanno convolato a nozze.

Con questo matrimonio, la Mannoia, oggi 66enne, ci insegna che l’amore non ha età: il neo sposo ha infatti 26 anni in meno.

Da sempre uno spirito anticonformista, la cantante è una paladina della difesa dei diritti femminili, attiva ed impegnata socialmente per promuovere la libertà.

Per il suo matrimonio, ha organizzato una cerimonia in comune molto intima. I suoi fan hanno partecipato indirettamente attraverso uno scatto che Fiorella ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram: foto che ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche da colleghi quali Ambra Angiolini, Noemi, Giorgia, Patty Pravo e Tiziano Ferro.

Emblematica voce fuori dal coro, Fiorella rompe anche gli schemi della tradizionale cerimonia, rinnegando l’abito bianco e i tacchi in favore delle sneakers.

Un matrimonio che rompe gli schemi: Fiorella Mannoia, contro la tradizionale tendenza, indossa le sneakers

Lui in un outfit total black, lei in un completo total white, ma entrambi rigorosamente in sneakers.

Fiorella Mannoia indossa un modello Converse All Star caratterizzato per la tomaia in argento che dona lucentezza e brillantezza. Non solo questa calzatura, indossata in quest’occasione, rompe gli schemi, ma conquista anche la posizione di assoluta tendenza Primavera 2021.

Le sneakers di Fiorella sono perfette sotto il look che ha scelto per il suo grande giorno: pantaloni a sigaretta, tailleur bianco, gilet ton sur ton con caratteristici bottoni maxi. Siamo davanti ad un outfit che Fiorella ha già utilizzato per un concerto a Roma nel 2019, e questo conferisce un’atmosfera molto rock ‘n roll alla sua cerimonia.

Con le sue nozze, Fiorella Mannoia ci regala due grandi lezioni di vita: la prima è quella di non seguire il gregge ma lasciarsi andare sempre alla propria creativa ispirazione, la seconda è una lezione di stile che vede le sneakers come accessorio clou della nuova stagione, indossabili in contesti tanto formali quanto everyday.

Sneakers? Si, le voglio.