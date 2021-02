La Satta appare bellissima in uno scatto su instagram con indosso un body nero trasparente che fa intravedere il seno

La showgirl è magnifica in uno scatto su Instagram con indosso un body trasparente nero vedo non vedo. Nella didascalia scrive:”Nessuna tenebra dura per sempre…E anche nell’oscurità c’è sempre qualche stella”. A quale oscurità si riferisce la Satta? Certo non è uno dei momenti più lucenti della sua vita è vero. Si è appena separata nuovamente dall’ex marito, e ha rivelato di volersi innamorare di nuovo e di fare un’altro figlio. Certo prima deve appunto incontrare qualcuno e frequentarlo.

Melissa Satta e i suoi sogni nel cassetto per il futuro

Dopo averci riprovato con l’ex marito, Kevin Prince Boateng e aver fallito. La Satta è pronta a voltare pagine definitivamente, ha confessato a Verissimo che vorrebbe innamorarsi di nuovo e anche avere un’altro figlio. Recentemente su Instagram appare sempre in foto da sola e con frasi filosofiche sulle relazioni e la vita. Come ad esempio ha scritto:”La libertà è stringersi sempre senza soffocarsi mai..”.

Ancora sotto ad un’altra foto che la ritrae bellissima come sempre e con un fiore arancione vicino al viso, scrive:“La felicità ti rende gentile, i dolori ti rendono umano, i fallimenti ti rendono umile, le prove ti rendono forte…”. E ancora scrive:”Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio….”. Lei ha avuto il coraggio di guardare avanti, ha deciso di non avere paura e di prendersi la sua libertà e quindi di essere felici.

Tante volte bisogna avere il coraggio di prendere una decisione difficile e che ci farà soffrire per poi però farci trovare la vera felicità. Accontentarsi di una situazione non ci renderà mai felici. La Satta questo l’ha capito, e ha 35 anni vuole darsi ancora una possibilità di trovare l’amore per sempre che le cambi la vita e la renda felice.