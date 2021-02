Meteo, le previsioni di oggi martedì 23 febbraio, il VIDEO

Meteo: primavera anticipata su tutta l’Italia a partire da oggi. da domani temperature miti su tutto il territorio con punte di oltre 20°C

Ancora bel tempo sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 23 febbraio, e non solo. Dopo una giornata ancora un po’ incerta come quella di ieri con nebbie e nubi sparse al Nord, da oggi tutto il Paese sarà avvolto dall’aria mite di questa ventata di primavera in arrivo che era stata paventata già da diversi giorni.

L’Italia sarà avvolta dall’alta pressione che mano mano con il passare dei giorni si rafforzerà portando su tutto lo Stivale sempre più sole con temperature miti, molto piacevoli e insolite per il periodo, con picchi anche di 20°C soprattutto al Sud e la Centro.

Di notte e al mattino presto, soprattutto nelle zone settentrionali, non mancheranno nebbie e nubi che ridurranno la visibilità. In ogni caso a partire da oggi per il nostro Paese, come riporta ilmeteo.it, saranno giorni in cui avremo davvero modo di vedere delle prove di primavera.

Meteo, le previsioni per il resto della settimana

E se oggi avremo un primo assaggio di primavera per tutto il Belpaese, sarà a partire da domani, mercoledì 24 febbraio, che vedremo davvero i primi tratti di queste giornate primaverili su tutte le regioni.

Le temperature continueranno a salire raggiungendo punte anche di oltre 20°C sulla Toscana con città come Firenze, Prato e Pistoia che arriveranno addirittura a 21-22°C. E poi anche Sardegna e Sicilia e nelle valli del Trentino i valori saranno molto caldi per la stagione. Anche in tutto il resto del centro-sud le temperature saranno molto gradevoli rimanendo poco sotto i 20°C. Qualche grado in meno al Nord, ma non si potrà dire che farà freddo.

Un quadro questo che si manterrà stabile almeno fino al week-end, senza escludere però per domenica 28 febbraio, l’arrivo verso la zona nord-orientale del Paese un piccolo afflusso di aria fredda che potrebbe essere l’anticipo di un cambio meteorologico per il mese di marzo.