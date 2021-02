Nicole Minetti si prepara alla partenza, esplosione di bellezza e sensualità – FOTO

Nell’ultima Instagram story postata da Nicole Minetti, l’ex politica si prepara a partire per Milano: esplosione di bellezza e sensualità

Nicole Minetti ha recentemente postato una Instagram story che ha messo tutti sull’attenti. L’ex politica si è scattata un selfie in aeroporto, poco prima dell’imbarco: “Milano arrivooo“, ha scritto la donna, che anche per un semplice viaggio in aereo è apparsa bellissima e in forma. Anche se la foto la ritrae a mezzo busto, Nicole è impeccabile come sempre. Il trucco marcato e i capelli legati dietro la nuca le donano un tocco sportivo ma estremamente sensuale. I followers, che la seguono con grande partecipazione, non si perderebbero per nulla al mondo i suoi magnifici scatti.

Nicole Minetti, che fine ha fatto l’ex politica?

E’ stata per diverso tempo al centro degli scandali che coinvolsero il cavaliere Silvio Berlusconi. Nicole Minetti, all’epoca consigliere regionale per il Popolo della Libertà, venne infatti accusata di favoreggiamento alla prostituzione per aver accolto, su invito dell’allora premier, la minorenne Ruby in casa propria. Condannata a 2 anni e 10 mesi, la Minetti ha di recente ripreso in mano le redini della propria vita.

Nicole, laureata in igiene mentale, è divenuta a tutti gli effetti una vera e propria star di Instagram. Sui social, non manca di condividere con gli utenti foto dall’alto tasso erotico, che scatenano le fantasie più proibite dei fan. Qualche giorno fa, l’ex politica ha condiviso uno scatto con scritto “I’m Back“. Nel suo profilo, a tal proposito, sono scomparse tutte le foto datate, e ne rimangono solamente due, piuttosto recenti.

Che la Minetti sia caduta vittima di un hacker? I suoi followers, in ogni caso, sembrano ben felici del suo ritorno, e non mancano di farle sentire il loro appoggio tramite i likes alle foto.