Nicoletta Romanoff, in costume sulla barca e il fisico da silhouette: il sole è per lei – FOTO

Nicoletta Romanoff approfitta di una bella giornata di sole e fa un’uscita in barca. In costume è fantastica e il fisico? Una modella!

Davvero sorprendente l’ultima foto di Nicoletta Romanoff, l’attrice dalle nobili origini, alla quale è bastato un attimo per conquistare il cuore degli appassionati. Nicoletta è una donna fortunata, così come sono fortunati i suoi fan, ad incontrare una bellezza monumentale.

Grazie alle origini risalenti a volti di spicco del governo serbo, come la sua trisnonna materna, sorella della Regina Elena del Montenegro potrebbe spettarle una vita da privilegiata in tal senso. Anche se dalle indiscrezioni trapela che la sua famiglia sia appena duemillesima nella lista delle gerarchie reali del Paese natale.

Nel frattempo, la Romanoff si è accontentata di una carriera dietro le telecamere del piccolo schermo. Celebri le sue apparizioni nel film di Marco Pantani, Il Pirata, dove lei interpreta la moglie del ciclista, scomparso per overdose di psicofarmaci. Oppure nel doppiaggio di “Aurora”, in Ralph spacca internet

Nicoletta Romanoff cattura il sole di Roma: l’inverno più estivo di sempre

Lo spettacolo dalle parti dell’attrice, Nicoletta Romanoff non si interrompe quasi mai, neanche nelle piccole cose, come quando si concede qualche relax di lusso. Le qualità indiscusse di attrici non cancellano un personaggio che in momenti di stasi come questi, fanno affidamento alle telecamere dei social network.

In particolare, Nicoletta ha ultimato un grande seguito via Instagram, portando ad oltre 82 mila visualizzazioni, il suo “bottino” di preferenza. Oltre a dimostrare cosa è capace di interpretare e recitare in teatro e sul piccolo schermo è anche un’amante di bellezza semplice e rigogliosa.

Nonostante il periodo invernale, le belle giornate all’insegna del sole e di un accenno di primavera hanno colpito anche lei, che si è concessa un relax sulla barca di proprietà.

“Esce il sole a Roma…. io così☀️♥️” – commenta estasiata, mentre ai fan non sfugge la distesa sexy in barca con il costume rosa in dosso e un fisico da silhouette, che non ha nulla a che invidiare alle modelle in dolce avvenire.

Nicoletta Romanoff si augura che l’estate arrivi al più presto per dare continuità ad un sogno fatto di “acqua e sale”, come il mare romano, che porterà sempre nel suo cuore