Nunzia De Girolamo in equilibrio precario ma è sempre un trionfo – FOTO

Nunzia De Girolamo al debutto nella conduzione con il programma Ciao Maschio è una super star anche del web. Esplosive le immagini condivise su Instagram

Dalla politica alla televisione. Dopo essere stata deputata per due legislature e aver ricoperto la carica prestigiosa di Ministro delle politiche agricole alimentari durante il governo Letta, Nunzia De Girolamo ha cambiato registro e dal 13 febbraio scorso ha debuttato con successo in Rai nella conduzione del programma Ciao Maschio che tocca temi di attualità.

Non è però un volto nuovo del piccolo schermo. In passato è stata opinionista e inviata a Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente, guidata dal maestro Raimondo Todaro. L’abbiamo vista anche su Rai Due nella trasmissione Stasera tutto è possibile.

Nunzia De Girolamo: un inizio settimana strepitoso

Non solo tv. Nunzia De Girolamo è molto attiva anche sui social network, in particolare su Instagram: finestra che tiene aperta sul suo mondo a favore dei follower che quotidianamente aspettano i suoi aggiornamenti. La sua vita, le passioni, gli hobby, il tempo libero, l’amore per la natura, gli scatti casalinghi, lo sport (in particolare il tennis) e l’infinito amore per la piccola Gea, 9 anni, figlia nata dal suo matrimonio con Francesco Boccia, ministro uscente per gli affari regionali dell’ultimo governo Conte.

Nel post proposto più recentemente, la conduttrice appare in una posizione “precaria”, in equilibrio su scarpe tanto belle quanto scomode su tacchi vertiginosi. Ironizza in questo modo e anticipa appuntamenti importanti: “Come è iniziata questa nuova settimana? A me così, con i tacchi da sistemare. Ci vediamo stasera dalle 00:40 su Rai1. È un grande piacere per me essere ospite di Maurizio Costanzo a ‘S’è fatta notte’. Parleremo di me ma anche di ‘Ciao Maschio’.”

In poche ore tanti like che confermano il plauso del pubblico e commenti di approvazione: “Buona serata! Sei impegnata al massimo! Altro che quando facevi politica. Ti ammiro!”