Giornata buia nel sud dell’Île-de-France. A distanza di una giornata, il dipartimento di Assonne è nuovamente teatro di brutali atti di violenza per le strade. Non sono passate neanche 24 ore dalla notizia della morte di una ragazza, la quale ha perso la vita questo lunedì, 22 febbraio, intervenendo in una rissa. La liceale, 14 anni, è stata uccisa da una coltellata intorno alle 15:00 nei pressi dell’istituto della città di Saint-Chéron, a ovest di Assonne. Colpita dritta allo stomaco, la giovane è morta in ospedale nella notte tra lunedì e martedì.

Oggi un nuovo omicidio ha scosso il dipartimento della regione parigina. I rapporti del servizio di polizia giudiziaria hanno riferito che questo martedì 23 febbraio pomeriggio si è verificata l’ennesima rissa tra due bande di adolescenti in rivalità.

La violenza continua a scuotere l’Essonne

La tragedia è avvenuta nel comune di Boussy-Saint-Antoine, sempre nel dipartimento di Assonne (Île-de-France). Secondo quanto riportano le fonti locali, la rissa è scoppiata tra 40 giovani provenienti da Epinay-sous-Sénart e Quincy-sous-Sénart. La vittima è un ragazzo di 13 anni, ucciso “molto probabilmente con una coltellata allo stomaco”. Un altro tredicenne è rimasto gravemente ferito alla gola durante lo scontro ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale in elicottero. Il procuratore di Evry ha sottolineato la sua immensa preoccupazione per la situazione dell’Essonne. Le aggressioni continuano a scuotere l’intero dipartimento e i fenomeni di violenza stanno assumendo ormai una piega cronica.

Il prefetto di Essonne Éric Jalon invita la gendarmeria locale a rafforzare la sorveglianza e la vigilanza nelle aree di Saint-Chéron, Dourdan e nei comuni limitrofi per evitare quanto prima la potenziale diffusione della violenza per le strade.

Fonte Le Point