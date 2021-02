Oggi è un altro giorno. La conduttrice del programma di RaiUno, Serena Bortone, ha confessato al divulgatore Massimo Cannoletta di avere una “perversione”

Massimo Cannoletta è stato uno dei super campioni più amati del quiz show L’Eredità. Il divulgatore ha battuto il precedente record del programma che ha visto un concorrente partecipare per 34 giorni. Ha portato a casa un montepremi vinto di 280mila euro.

L’uomo. originario di Acquarica (Lecce), ha deciso di ritirarsi spontaneamente, imbattuto, con eleganza e simpatia poco prima di Natale. Il pubblico televisivo, che ha seguito le sue “avventure” per ben 51 puntate consecutive, lo ha amato e supportato talmente tanto che adesso la Rai ha deciso di proporgli di rimanere in tv in un’altra veste. L’ex campione infatti è stato assoldato dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. All’interno del programma, Massimo Cannoletta cura la rubrica di cultura e curiosità il cui titolo richiama scherzosamente il suo nome: ‘Massimo 5 minuti’.

Oggi è un altro giorno. Serena Bortone e la sua passione

I temi della rubrica di Massimo Cannoletta della puntata di Oggi è un altro giorno del 22 Febbraio sono collegati al mare.

Il divulgatore ha ricordato al pubblico un prestigioso compleanno. “Oggi festeggiamo una splendida novantenne, il grande orgoglio italiano nei mari: l’Amerigo Vespucci”. Varata a Castellammare di Stabia nel 1931, la nave scuola è utilizzata ancora oggi per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.

Il secondo argomento trattato, legato al mare, riguarda i fari presenti sul nostro territorio. Serena Bortone a riguardo ha dichiarato: “Ho una perversione. Ogni volta che vedo un faro, immagino di vivere lì”. Le fa eco Rita Dalla Chiesa, ospite dell programma: “Io pure”. Non della stessa opinione Anna Falchi: “E’ un po’ inquietante, fa paura”. La Dalla Chiesa replica: “E’ la pacificazione di tutto, sei da sola in questo faro con il mare”.