Rassegna stampa del 22 febbraio: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa della giornata di lunedì 22 febbraio 2021: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Congo, assalto a convoglio Onu: ucciso ambasciatore italiano – VIDEO

È stato attaccato, nella giornata di ieri, un convoglio dell’Onu nella Repubblica Democratica del Congo, all’interno del quale si trovava anche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Stando alle prime informazioni, il console pare sia stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Goma, ma non ce l’avrebbe fatta. Rimasto ucciso nell’attacco anche un carabiniere.

A dare annuncio di quanto accaduto la Farnesina, adesso in massimo stato d’allerta ed attenta ad ogni minimo sviluppo. “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore e il militare – riporta Il Giornale di Brescia- stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo”.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Congo, assalto a convoglio Onu: ucciso ambasciatore italiano – VIDEO

Serata in casa di amici si trasforma in tragedia: muore giovane studente – VIDEO

È caduto dalla finestra di un appartamento mentre si trovava a casa di amici. Questo il tragico destino di un ragazzo, deceduto durante la scorsa notte, tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio a Firenze. La vittima è uno studente 21enne, originario di Monza, che frequentava il Polimoda, scuola di moda privata del capoluogo toscano. Stando a quanto ricostruito, come riporta Fanpage, il giovane si trovava in casa di alcuni amici per trascorrere la serata, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da una finestra al quarto piano di un edificio sito in via Porta Rossa. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Serata in casa di amici si trasforma in tragedia: muore giovane studente – VIDEO

Palermo: violenze inaudite nella struttura “I nonnini di Enza” – VIDEO

All’interno di una struttura per anziani di Palermo, I nonnini di Enza, pare si siano registrati episodi di violenza ai danni degli ospiti. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno condotto all’arresto di quattro persone: il presidente ed i tre assistenti.

Intercettazioni e riprese video durate per mesi, avrebbero fatto emergere una serie di episodi di violenza: gli indagati ora dovranno rispondere di maltrattamenti e lesioni personali nonchè violazione della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Pare, infatti, che all’interno della struttura non venissero rispettate le norme anti-covid 19.

Stando a quanto si leggerebbe nell’ordinanza del Gip di Palermo, Cristina Lo Bue, le vessazioni ai danni degli anziani erano molto frequenti.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Palermo: violenze inaudite nella struttura “I nonnini di Enza” – VIDEO

Bollettino del 22 febbraio: tornano in calo i soggetti attualmente positivi – VIDEO

Pubblicato nella giornata di ieri l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio erano saliti a 2.818.863 con un incremento di 9.630 unità. Tornavano in calo i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 387.903 (-992). Salivano, invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 2.118 in totale e 24 in più di domenica. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 2.334.968 con un incremento di 10.335 unità rispetto a domenica. Si aggrava il bilancio delle vittime con 274 decessi registrati nelle ultime 24 ore che portavano il totale a 95.992.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, segnalava la sottrazione di 2 casi dal totale dei positivi, in quanto duplicati. L’Emilia Romagna eliminava 4 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 22 febbraio: tornano in calo i soggetti attualmente positivi – VIDEO

Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima serata – VIDEO

La prossima settimana si apriranno le porte del Teatro Ariston. L’inizio del Festival di Sanremo, fissato per martedì 2 marzo, è dunque imminente. Alla conduzione, quest’anno, una super coppia già rodata: Amadeus e Fiorello. Secondo anno di file, per i due, dunque che nella passata edizione hanno convito pubblico e critica.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima serata – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A rendere ancor più atteso il via, la curiosità dei telespettatori sugli ospiti del Festival. Uno è stato rivelato in collegamento a Che Tempo Che Fa dallo stesso Amadeus. A calcare il palco in apertura sarà la grande Loredana Bertè.