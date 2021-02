Riccardo Fogli, tutta la verità sulla decisione di lasciare i “Pooh”

Il celebre artista de i “Pooh”, Riccardo Fogli ha svelato tutta la verità che si nascondeva dietro la decisione di lasciare la storica band

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Fogli (@riccardofogliofficial)

Nato il 21 Ottobre del 1947, uno degli artisti più noti e più prolifici de i “Pooh” è certamente Riccardo Fogli. Nonostante la sua età non fosse più florida come un tempo riesce ancora a regalare uno stralcio di emozioni, durante le ospitate in diretta tv.

Parliamo, d’altronde di un musicista che a livello musicale ha dato davvero tanto per questo Paese. La sua celebrità risale nel lontano 1966, gli anni d’oro della band più amata dagli italiani, nata e cresciuta a Bologna e infine smantellatasi dopo il concerto di Casalecchio di Reno, alla fine del 2016.

Nonostante fossero passati degli anni, per Riccardo è ancora vivo quel ricordo di aver dovuto rinunciare alla storica band anni ’60. Ma fortunatamente, quella decisione (che non fu sua) è frutto di esperienze negative, ormai accantonate

LEGGI ANCHE —–> Giancarlo Magalli e il drammatico annuncio che non avrebbe mai voluto dare

Riccardo Fogli e la causa del triste abbandono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Fogli (@riccardofogliofficial)

LEGGI ANCHE —–> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti



Conosciuto come uno dei più grandi interpreti della storia della musica italiana, Riccardo Fogli, oggi 73 anni ha fatto parlare di sè per essere stato uno degli autori simbolo della band de i “Pooh”.

Nonostante il gruppo si fosse sciolto da meno di 5 anni a questa parte, Riccardo Fogli è uscito solo ora allo scoperto con una verità molto cruda, che riguarda il motivo per il quale è stato costretto ad abbandonare la band, anni ’60.

La questione risale ad un punto di vista sentimentale, in quanto nel periodo in cui i Pooh si sciolsero, Riccardo era sposato con la celebre artista che reinventò diversi stili della musica, ovvero, Patty Pravo. Fogli per la Pravo era soltanto uno dei 5 mariti che ha avuto durante la sua stravagante carriera di “cuore”, con il quale è convolato a nozze nell’anno 1973

Secondo indiscrezioni, infatti fu proprio lei a suggerire al bassista di “casa” Pooh ad abbandonare la “barca”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pooh (@siamoipooh)

Un annuncio straziante quello di Fogli, le cui dichiarazioni potrebbero avere forti ripercussioni su Patty Pravo e il suo modo di stravolgere le cose