Roshelle. E’ diventata celebre grazie a X-Factor, adesso la rapper dai capelli rosa usa Instagram come una vetrina provocante. Consensi dei follower

Ci sono veramente poche, pochissime foto sul profilo Instagram della cantante rap Roshelle. Una scelta sapiente: sono tutte immagini incisive, ponderate, non messe lì a caso. Sono una finestra sulla sua anima, sul lavoro e l’arte che porta avanti. Non rappresentano un puro piacere edonistico per far semplicemente parlare di sè. Comunicano ai follower la grinta di una giovane donna dotata di un talento strabiliante che si sta costruendo una carriera solida e sfavillante a soli 25 anni.

Rossella Discolo, nome all’anagrafe di Roshelle, è nata a Lodi, è riconoscibile per il suo caschetto rosa. E’ stata la scommessa (vinta) di Fedez che, durante il talent X Factor, l’ha messa sotto la sua ala.

Partecipò infatti decima del programma, andata in onda nel 2016 e che vide come vincitori i Soul System, gruppo “capitanato” da Alvaro Soler. Tuttavia, una delle personalità più dirompenti che è emersa all’interno del programma e che tuttora è forte nel panorama musicale nostrano è proprio quella di Roshelle.

Roshelle. Una voce che incanta e un corpo che seduce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Gli ultimi scatti pubblicati da Roshelle su Instagram la vedono intenta a produrre. Una cassa alle sue spalle e un microfono davanti a lei. Sentore di un nuovo singolo in uscita? Le sue ultime fatiche risalgono alla fine del 2020. L’11 novembre è uscito il singolo 7 giorni. A dicembre la ritroviamo nel brano Vernice di Tommy Dali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Non solo dotata di grande talento, ma anche bellissima e sensuale. Roshelle pubblica sul suo profilo Instagram sempre immagini suggestive. Esprime le sue passioni per la musica, la danza e il disegno: mostra spesso dei suoi autoritratti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Spesso è stata accusata di utilizzare troppo il suo corpo per vendere più dischi. La sua risposta è stata perentoria: “Così come penso di avere una bella voce, penso di avere un bel corpo e decido di utilizzare entrambi nella maniera perfetta. Le tet*e che ho a 25 anni non le avrò a 60, meglio usarle adesso”.