Sabrina Salerno, il body va giù, lei è bellissima: lo sguardo che cattura – FOTO

Sabrina Salerno va oltre le aspettative e si supera con un body che scende e la temperatura che sale a prima vista

Non si smette mai di sognare quando c’è Sabrina Salerno a farvi rilassare e mettervi comodi ad ammirarla in tutte le sue forme. L’artista di scuola Cecchetto vanta sempre più di un sex appeal che penetra nel profondo del cuore.

Il tempo non è mai un nemico per lei: più passa, maggiore è la sensualità con la quale riesce a sedurre ognuno di voi. Showgirl, cantante e attrice tuttofare ormai è una sentenza di bellezza che brilla di luce propria al cospetto di una diva del mondo dello spettacolo che ha radici piuttosto profonde, risalenti agli anni d’oro, quelli del ’90.

Chiunque non riuscirebbe a restare con il fiato lungo, quando c’è lei, in prima persona a mettere in difficoltà i fan su quale femminilità puntare per dare la giusta carica motivazionale, per iniziare la giornata

Sabrina Salerno, bellezza inossidabile su Instagram

La cantante e showgirl, Sabrina Salerno, protagonista di racconti accattivanti e di una bellezza che scuote i pensieri di follower e telespettatori. Mai come in queste ore, lei è molto attiva sui social network e in particolare su Instagram, dove la cantante ital disco genovese riesce sempre a “stuzzicare” e mantenere un clichè di vita “provocante“.

Poco meno di un mese fa, l’artista è stata ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin dove ha parlato del rapporto con suo figlio. L’intervista integrale ha emozionato i telespettatori, che hanno bissato le emozioni poche ore fa, al cospetto di uno sguardo con occhi verdi, quasi di “ghiaccio”, che non ha lasciato scampo.

Per l’occasione, Sabrina si è presentata dinanzi alle telecamere con un body rosa che scende giù, a tal punto da mostrare l’incontenibilità delle curve, mentre la temperatura del luogo sale e rimanda ad un sogno ad occhi aperti che difficilmente verrà dimenticato.

Sabrina Salerno ha colpito ancora una volta nel segno di una bellezza intramontabile. E voi invece, cosa ne pensate di lei?