Sabrina Salerno naviga a vista, decolleté in bella mostra e un sorriso che acceca – FOTO

Poiché non si può viaggiare fisicamente Sabrina Salerno lo fa con i ricordi. Splendida in barca mentre si crogiola al sole estivo

Solo due giorni fa davamo notizia di una bellissima iniziativa che ha coinvolto Rosita Celentano e Sabrina Salerno in un tema che accomuna molto le due showgirl. Sulla piattaforma Charity Stars le due donne hanno infatti deciso di destinare alcuni oggetti preziosi (Sabrina) mentre il proprio tempo (Rosita), per un obiettivo comune, ovvero difendere gli animali.

Il ricavato delle aste servirà infatti a sostenere il lavoro di Animal Equality Italia per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare.

Soprattutto agnellini che saranno macellati in grandi quantità in vista della Pasqua. Sabrina per l’occasione ha deciso di mettere all’asta due giubbotti iconici legati a dei tour con “Ricomincio da 2” ed un paio di scarpe rosse indossate con grande amore durante “Stars 80” in Francia.

Sabrina Salerno, sorriso stellare e curve pazzesche nello scatto amarcord

“Non ci resta che navigare a vista…” scrive Sabrina nell’ultimo scatto che compone il feed della sua pagina Instagram dove conta 785mila follower in costante crescita ogni giorno. Non possiamo spostarci fuori regione e fare viaggi emozionanti da molti mesi, ma almeno la mente è libera di credere ciò che vuole e così Sabrina è volata all’estate scorsa quando era in barca e si crogiolava al sole estivo.

I capelli sono mossi dal vento e il sorriso in volto è quello contagioso di sempre, allunga il braccio per scattarsi il selfie e mette così in mostra le curve pazzesche del seno generoso.

23mila like per lei e commenti dei fan che scherzano con lei, “Basta che il CAPITANO non sia SCHETTINO 😂😂😂. Buona serata e complimentoni vivissimi!”, “La plus belle capitaine de bord 💓 bonne soirée 💋”.