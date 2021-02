Sara Croce esplosiva…il top non copre ed è delirio sul web – FOTO

Il mondo dei social resta incantato dalla bellezza e dalla sensualità che emanano le foto pubblicate da una sexy Sara Croce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce sempre più esagerata dopo l’ultima doppietta di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L’affascinante influencer ha regalato ai suoi follower delle immagini probabilmente tratte sul set di un servizio fotografico. Negli scatti si può ammirare la bellezza del suo prosperoso décolleté avvolta da un top nero che mostra le sue curve mozzafiato. A lasciare di stucco i fan è però, oltre alla bellezza del suo fisico, anche l’intensità dello sguardo che Sara nella prima foto rivolge direttamente all’obbiettivo. I suoi grandi e penetranti occhi azzurri diventano così l’agitato oceano capace di travolgere i tanti ammiratori. Trucco leggero e taglio di capelli sbarazzino riescono infine a conferirle l’immagine perfetta di ragazza della porta accanto a cui tutti vorrebbero bussare per chiedere il caffè sicuri di perdere definitivamente il sonno.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci splendente…un fisico che ammalia – FOTO

Il nuovo innamoratissimo fidanzato di Sara Croce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo cade in tentazione e il suo viso è l’immagine della goduria – FOTO

Sara Croce, nonostante la sua grande bellezza e l’indiscutibile fascino, ultimamente sembra non essere stata particolarmente fortunata in amore. La breve storia infatti che l’ha vista coinvolta con il ricco petroliere Hormoz Vasfi le ha fatto attraversare un lungo periodo di sconforto emotivo. In alcune interviste rilasciate in passato ha addirittura dichiarato che lo stress causatele dalle accuse del magnate le ha creato pesanti difficoltà psicologiche. Delle nubi piuttosto fitte che per fortuna la bella Sara sembra essersi lasciata alle spalle anche grazie al supporto del suo nuovo amore. Da diverso tempo la modella si è infatti legata sentimentalmente ad un calciatore, il portiere del Bari Gianmarco Fiory.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Ai fan infatti non sarà certamente sfuggito l’amore e il sempre maggiore affiatamento che la coppia mostra attraverso gli scatti pubblicati sui social. Nelle foto infatti Sara e Gianmario regalano spesso l’immagine di un’unione solida destinata solo a crescere con gli anni.