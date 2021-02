Sara Croce strizza l’occhio ai fan, dècollète da favola: stupenda – VIDEO

Sara Croce delizia i fan con uno primo piano da brividi lungo la schiena. L’occhiolino è sinonimo di combinazione vincente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La splendida web influencer e “Bonas” di Canale 5, Sara Croce trova l’intesa giusta con i fan e propone un backstage da urlo. Nessuno non riesce a meravigliarsi di fronte ad una bellezza così divina e stratosferica allo stesso tempo, che ammette pochi pregiudizi.

Anche perchè le sedute di benessere fisico regalano al pubblico una donna in perenne fase di rinnovamento. D’altronde la Croce ha tutte le ragioni per farlo, soprattutto dopo la notizia delle riprese di “Avanti Un Altro”, il quiz show della Mediaset che tra non molto riaprirà finalmente i battenti in chiaro.

Sara sarà la testimone, nelle vesti di “Bona Sorte”, pronta a distrarre i concorrenti sui quesiti che Paolo Bonolis e Luca Laurenti proporranno

LEGGI ANCHE —–> Belen Rodriguez, dea svestita a letto… la FOTO è da infarto

Sara Croce, il backstage è “bollente”: sguardo provocante e sensualità da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE —–> Andrea Zenga nel mirino: critiche da parte di Lory del Santo

In occasione dell’ultima storia via Instagram, apprezzata e comprovata da tutti i suoi fan, Sara Croce appare davvero un tuttuno con la più grande divinità di bellezza mai esistita. In questo periodo per lei, bolle in pentola più di qualcosa, mentre la diretta interessata non manca mai all’appuntamento per farsi ancora più affascinante di come la conosciamo.

Sulle dolci e rilassanti note di Emily Watts, con “Le Vie En Rose”, Sara sposa il tema del romanticismo, proiettandolo con la sua temibile sensualità al presente. Nel backstage in anteprima è possibile ammirare davvero tutto di lei.

Dal dècollète “bollente” al tripudio di curve nel body nero, la Croce appare davvero in perfetta forma e linea. Come se non bastasse scende a compromessi con i fan dell’occasione, strizzando loro l’occhiolino, come cenno di intesa di massima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sembra una “principessa” uscita da una favola, con quello sguardo amorevole che cattura l’attenzione del lettore e il colore biondo dei suoi capelli, testimonianza di una bellezza che brilla sempre più di luce propria