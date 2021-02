La ragazza è stata vittima di uno scontro tra due bande rivali. Sei minorenni in custodia cautelare.

Une adolescente de 14 ans tuée d’un coup de couteau lors d’une rixe entre bandes en Essonne.

Una liceale di 14 anni è stata uccisa con una coltellata durante una rissa tra due bande di adolescenti rivali. La tragedia si è consumata nel dipartimento francese di Essonne, nella ragione dell’Île-de-France. A dare la notizia questo martedì è l’ufficio stesso della Procura di Evry. Secondo i rapporti del Pubblico Ministero, la giovane è morta questo lunedì, 22 febbraio, intorno alle 15:00, quando è stata brutalmente accoltellata nei pressi del liceo della città di Saint-Chéron, a ovest del dipartimento della regione parigina. Al momento sei minori sono in custodia cautelare.

La ricostruzione dell’omicidio

I ragazzi sono tutti provenienti dalla cittadina di Dourdan, situata a una decina di chilometri da Saint-Chéron. Le dichiarazioni e le fonti ufficiali riportano che tre sono stati arrestati e altri tre si sono consegnati alla polizia locale. Secondo le ricostruzioni, i giovani si sarebbero riuniti Saint-Chéron nel pomeriggio e intorno alle 15:00 sarebbe esplosa la rissa tra le due bande in mezzo alla strada; in prossimità del liceo. La giovane è intervenuta nello scontro e ha ricevuto una coltellata dritta allo stomaco. Trasferita d’urgenza in ospedale, la vittima non ce l’ha fatta ed è morta nella notte tra lunedì e martedì.

Al momento è stata aperta un’indagine per violenza di gruppo e omicidio di minore di 15 anni. Il caso è stato affidato alla sezione di ricerca di Parigi e di Etampes, insieme al supporto della gendarmeria di Essonne.

Fonte RTL