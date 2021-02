Sorpresa a Mediaset: l’addio di Barbara D’Urso (SPOILER)

Barbara D’Urso saluta la sua amata azienda? Cosa succederà prossimamente? Arriva una sorpresa a Mediaset, ecco le novità

In televisione le novità non mancano mai, questa volta tocca a Mediaset che lascia gli utenti senza parole. Una bella sorpresa per gli appassionati di Barbara D’Urso, la regina di Canale 5 è pronta ad abbondonare la nave? Secondo alcune indiscrezioni, il programma Live- non è la D’Urso sta per giungere al termine, visti i dati Auditel degli ultimi tempi. Così alcune voci parlano già di un’ultima puntata e di un sostituto.

Sorpresa a Mediaset: di cosa si tratta?

E’ Dagospia a parlare di grandi novità a partire da aprile su Mediaset. Infatti l’ultima puntata di Live dovrebbe andare in onda o a fine marzo o ad inizio aprile. E c’è di più a prendere le redini della domenica sera sarebbe Paolo Bonolis con Avanti un altro, il game show che dal 2021 andrà partirà in prima serata. La regina di Canale 5 rimarrà comunque a Mediaset con il programma pomeridiano alle 14 Domenica Live. A quanto pare i dati auditel, tra telespettatori e share, per Live sono in calo da molte settimane e per l’azienda è arrivato il momento di cambiare rotta, non c’è tempo da perdere, la concorrenza sta vincendo.

Insomma per una tra le più gettonate del web e della televisione è un colpo basso e Barbara dovrà mettercela tutta per far cambiare idea ai piani alti, ci riuscirà? Non ci resta che aspettare notizie certe dalla grande azienda Mediaset. Le carte sono ancora in tavola.