Stefania Orlando, spacco vertiginoso: bellezza sconvolgente – FOTO

Stefania Orlando è una delle donne più amate della televisione, soprattutto dopo questa sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Entrata nella casa di certo non si aspettava di riscuotere tutto il successo che ha ottenuto e di vivere un’esperienza così intensa ed importante. Sicuramente è stata la concorrente donna più forte di questa edizione, ha dimostrato di avere una forte personalità e di non avere paura di nulla.

Stefania Orlando, spacco vertiginoso al Grande Fratello Vip: di una bellezza che toglie il fiato

Ha sempre combattuto per le cause più giuste nella causa, e ora che mancano pochi giorni alla finale, rischia di non arrivarci. È al televoto con Rosalinda Cannavò dopo che, Dayane Mello, ha scelto loro come coppia da mandare in nomination. I sondaggi la danno come favorita, anche se le fans di Dayane hanno deciso di salvare Rosalinda per liberare Dayane dal peso di aver messo nei guai la sua migliore amica togliendole la finale, nonché la donna che ha dichiarato di amare proprio ieri in una clip.

Stefania nella casa ha legato molto con Tommaso Zorzi, sono stati una coppia televisiva molto amata dal pubblico e con tantissimi fans che cercheranno di portarli entrambi fino alla fine.

