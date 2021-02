Stella Manente a YesLife: “Tanti sogni nel cassetto”

La nostra video intervista a Stella Manente, conduttrice e influencer molto seguita sui social. Questa sera al timone di Made in Nord

Una carriera iniziata nel mondo della moda come testimonial di campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e le copertine di importanti riviste, poi la consacrazione sui social fino ad arrivare alla tv. Lei è Stella Manente, nota al grande pubblico soprattutto per la partecipazione all’edizione al programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione – e viceversa in cui è stata protagonista indiscussa.

Calca le passerelle fin da giovanissima e arriva alle finali di Miss Italia a soli 17 anni, diverse trasmissioni televisive e oggi un profilo Instagram seguitissimo con oltre 400 mila follower, uno stile elegante e un tono autoironico.

Questa sera Stella sarà al timone di Made in Nord, il comedy show che andrà in scena sulla piattaforma Facebook in diretta alle 21.30. Al suo fianco ci saranno Paolo Ruffini, Francesco Facchinetti e Romina Minadeo. Una serata da vivere in allegria con tanta comicità, simpatia, musica dal vivo, ritmo serrato e improvvisazione in uno spensierato clima da gita scolastica, nella location del cantiere-teatro in costruzione di Spazio Caroli, l’hub multifunzionale nel cuore del quartiere Ponte Nuovo a Milano.

A noi di YesLife Stella ha dato alcune anticipazioni sull’evento e ci ha raccontato quel simpatica chicca sulla sua vita.

Chi è Stella Manente oggi

Stella Manente è innanzitutto una persona felice, con tanti sogni nel cassetto e tanta voglia di crescere, migliorarsi e imparare e tanta voglia di sorridere.

Ti vedremo in Made in Nord, il comedy show che andrà in diretta su Facebook, tre aggettivi per descriverci lo spettacolo

Esilarante, nuovo e imprevedibile

Un motivo di perché dovremmo guardarlo?

Credo che il genere umano abbia un’unica e sola arma veramente efficace, ridere. Dato che da molto tempo non ridiamo insieme credo che sia un’occasione perfetta. Lo spettacolo ha sofferto maggiromente e perché non regalarci un momento per fare tante risate insieme.

Facci i nomi di alcuni artisti che saranno sul palco

Il cast è numerosissimo, non ve li possono dire tutti. Ve ne dico alcuni: Marco Stabile, Filippo Caccano, Chiara Chibbu, Omar Fantini e molti altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S T E L L A M A N E N T E 🇮🇹 (@stella.manente.official)

Ti abbiamo conosciuto in tv soprattutto per La Pupa e il Secchione – e viceversa, lo rifaresti?

Al momento non rifarei un reality. Però se dovessi rifarla la rifrei esattamente come come l’ho fatto.

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Stella Manente guarda il video: