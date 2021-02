Storie Italiane, trasmissione in lutto: “Non avrei mai voluto dirlo”

23 febbraio, Storie Italiane ricorda una cara persona. Lo studio è in lutto e con esso l’Italia intera: “Non avremmo mai voluto”

Sta per concludersi la puntata del 23 febbraio di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca guidato dalla conduttrice Eleonora Daniele. Oggi lo studio si è stretto attorno al dolore che ha colpito l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, morto in Congo dopo un attentato. Insieme a lui è morto anche un carabiniere che gli faceva da scorta. Proprio alla fine della prima parte la presentatrice ha affrontato l’argomento.

Storie italiane 23 febbraio: un lutto italiano?

“Non avremmo mai voluto dare una notizia del genere – ha affermato la Daniele – Quello di ieri è stato purtroppo un terribile attentato”. Facendo riferimento alla tragedia ha spiegato che si tratta di un grave lutto per tutta la diplomazia italiana. E poi ha lasciato la linea al corrispondente Rai in collegamento da Nairobi.

Seconda parte

Nella seconda parte della trasmissione è tornata a parlare di due argomenti molto importante. Il primo riguarda la violenza sulle donne, la conduttrice ha consigliato di denunciare tutti quegli eventi che portano poi a gravi conseguenze. “Troppe donne non denunciano per paura, ma in questi casi dovrebbe partire sempre una denuncia d’ufficio”. Ha affermato. E per finire ha di nuovo toccato un tema che le sta molto a cuore: la SMA. Anche oggi, come ogni giorno, non ha perso occasione di lanciare un appello a tutti gli italiani.

“Non c’è più tempo” ha ribadito ancora una volta la Daniele. Un farmaco potrebbe salvare la vita a tanti bambini e far felici molte famiglie che ogni giorno affrontano questa lotta.