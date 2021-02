Fai il test e aguzza la vista. Quale animale riesci a vedere? E’ un’illusione ottica

Test visivo basato su un’illusione ottica. Osserva bene l’immagine: non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Riesci a vedere un pesce o un pellicano?

Non riuscirete a credere ai vostri occhi quando osserverete con attenzione l’immagine che oggi vi proponiamo più in basso. Sembra uno scarabocchio, una macchia d’inchiostro beige messa lì a caso su uno sfondo scuro. In realtà non è così.

E’ un’ illusione ottica, un’ immagine che si prende gioco, in un certo senso, del nostro sistema visivo. L’occhio percepisce qualcosa che in realtà non esiste o che si manifesta in maniera differente da come la stiamo guardando.

A volte le illusioni ottiche non dipendono solo dalla nostra fisiologia; altre, invece, sono dovute alla capacità del cervello di interpretare le immagini. Un caso tipico sono le figure impossibili e i paradossi prospettici.

Test visivo e illusione ottica. Pesce o pellicano?

Osservate cona ttenzione l’immagine qui in alto. Vi sveliamo fin da subito che in essa sono contenute le forme stilizzate di due animali. Riuscite a vederli? Sono un pellicano e un pesce. Il primo è evidente nella riproduzione dal colore più chiaro della figura. Il secondo è “contenuto” proprio nel suo becco.

Quale dei sue avete visto per primo? Non esiste una risposta giusta o una sbagliata. A seconda della capacità d’individuare l’uno o l’altro in maniera più veloce, possiamo svelarvi delle particolarità sul vostro modo di essere. Scoprite di più su voi stessi.

Se avete visto per prima il pellicano siete delle persone molto discrete e riservate. Non apprezzate chi s’impiccia degli affari vostri e, al tempo stesso, poco v’importa di quelli degli altri. Siete cauti e proprio la prudenza è il tratto che emerge di più della vostra personalità.

Se avete visto per prima il pesce il tratto che più delinea la vostra personalità è la ricerca della solitudine. Non significa che siate poco socievoli, accettate consigli e pareri altrui a cui date molta importanza, ma sono davvero poche le persone di cui gradite la compagnia.