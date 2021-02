Ti sblocco un ricordo, lo spot Barilla con David Sorbo che ha fatto innamorare l’Italia – VIDEO

Barilla negli anni Novanta coinvolge nei propri spot attori internazionali come David Sorbo. Ma nel cast anche una giovanissima Camilla Filippi

La storica azienda Barilla non ha mai cambiato il suo claim aziendale che recita “Dove c’è Barilla c’è casa” ma negli anni anche il pastifico si è scontrato con periodi di magra in cui il mercato non ha risposto nel migliore dei modi e sono calate le vendite.

Negli anni Novanta però l’azienda inizia a focalizzare la propria attenzione comunicativa sul fronte nutrizionale cercando di valorizzare molto di più la Dieta Mediterranea tanto venduta all’estero per le proprie proprietà benefiche per l’organismo.

Si iniziano a realizzare allora degli spot incentrati sul concetto della “Piramide del mangiar sano” dove sono coinvolti anche attori internazionali. Barilla si fa portavoce quindi anche oltre confine di questa campagna anche con opuscoli, ricettari, campagne stampa e ovviamente la televisiove. Lo spot nel 1993 ha nel cast un giovanissimo Kavin David Sorbo, ve lo ricordate?

David Sorbo era l’affascinante allenatore dello spot Barilla del 1993

Tra gli interpreti dello spot Barilla troviamo Caterina Vertova (mamma), Kevin Sorbo (allenatore), Camilla Filippi, Silvano Banfi (figli), Andrea Natali, alla regia David Ashwell e Gavino Senna come direttore creativo.

Sono i vari personaggi che sentiamo narrare l’avvenimento secondo il loro punto di vista, come una voce fuori campo che però sentiamo solo noi alla tv. Nello spot vediamo un adolescente portare a casa, senza preavviso, il proprio allenatore di baseball per il pranzo. Tutti si accorgono che non c’è nulla di pronto, quindi che fare?

Un bel piatto di spaghetti Barilla scioglie ogni imbarazzo e la famiglia può restare serena senza figuracce, mangiando sano e portando a tavola un ottimo piatto gustoso preparato con pochi ingredienti. L’allenatore si accorge della pasta cucinata con le verdure secondo le ricette della Piramide. Finirà per mangiarne due piatti e restare piacevolmente sorpreso sia della cucina che della mamma dell’allievo.