Un Posto al Sole anticipazioni 23 febbraio: Nunzio si mette nei guai. Da quando il figlio di Franco è tornato a Napoli i telespettatori hanno scoperto un suo segreto

Michele vuole dimostrare che Emil è innocente, nonostante questo significhi mettersi contro Silvia: è proprio grazie a lei se l’uomo è stato arrestato. Va a parlare con l’ispettore Torre, conscio com’è che le sorti del fratello di Thea dipendano da Silvia. Cosa succederà? Riuscirà a farlo scagionare senza compromettere il matrimonio con sua moglie?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Nunzio intende prendere parte alla partita di poker per cercare di recuperare la somma di soldi che gli manca. Dovrà nuovamente mentire a Franco e questo potrebbe farlo mettere in guai seri. Da quando è tornato a Napoli non ha mai raccontato la verità a suo padre e sta facendo del suo meglio per mantenere questo segreto sia con lui che con tutta la famiglia: riuscirà a farlo ancora tanto a lungo? Franco, con i suoi sospetti, sembra essere comunque sempre più vicino alla verità.

Intanto Salvatore ha fatto pace con Bruno ed è in ansia per la cena a casa sua, soprattutto preoccupato per sua sorella. Proprio per questo, fa una proposta a Mariella davvero inaspettata.