Uomini e Donne, Beatrice e Giorgio insieme: la verità

Uomini e Donne, dopo le scelte gli “scartati” Beatrice e Giorgio si ritrovano insieme. Un nuovo amore sta per nascere?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

A Uomini e Donne non mancano mai i colpi di scena, come del resto in tutti i programmi che portano la firma di Maria de Filippi. Quest’anno nella prima parte della trasmissione si è decisamente distinta rispetto al classico andamento e hanno avuto la meglio la gentilezza ed i valori, senza liti, insulti e scenate che di solito escono sempre fuori.

Ma oltre la scelta quello che ora incuriosisce è la sorte degli “scartati” che pare che dopo la delusione si stanno consolando insieme. Si tratta di Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura che stanno trascorrendo sempre più tempo insieme senza nascondere la cosa.

Lo dimostrano gli scatti che condividono sulle loro pagine social, tra un aperitivo e una passeggiata in riva al mare. A loro il pubblico è parecchio affezionato e avrebbe piacere di vedere i due ex corteggiatori ritrovare la serenità, magari uno affianco all’altro.

Uomini e Donne, Beatrice e Giorgio: tra di loro solo amicizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Di Bonaventura (@_dibo_11)

Ma qual è la verità del rapporto che c’è tra Beatrice e Giorgio? Tra di loro sta nascendo davvero qualcosa? I veri romantici sognerebbero a vederli vincitori, rinascendo insieme dopo una “sconfitta” amorosa. A questa è una cosa fattibile?

Stando a quello che ha detto Giorgio in una recente intervista forse no. L’’ex corteggiatore di Sophie Codegoni ha smorzato gli animi di felicità dei suoi fan e ha chiarito che tra lui e Beatrice c’è una bella amicizia che è nata “già dietro le quinte del programma”. Lui la definisce “magnifica” ma a quanto pare per il momento non si va oltre questo bel rapporto di affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

“Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati a Uomini e Donne, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati”. È quasi un mettere le mani avanti da parte di Giorgio, ma chi lo sa da cosa nasce cosa, staremo a vedere.

