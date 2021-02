Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza tutti: arriva la tronista “curvy”. Samantha Curcio è un vero e proprio cambiamento di questo nuovo ciclo del programma

La tipica tronista di Uomini e Donne ha sempre seguito un prototipo di bellezza e di perfezione che negli anni non è mai cambiato. In un mondo di filtri, luci, dove tutti puntano sull’aspetto estetico, arriva lei: Samantha. Sicuramente la prima tronista del programma, dopo anni, a non seguire certi prototipi e ad essere semplicemente quella che è. Una vera e propria novità per il programma ma qualcosa che in molti richiedevano da un po’ di anni.

Uomini e Donne, arriva Samantha: la prima tronista curvy

Samantha è cresciuta con il mito di Bridget Jones, ama la carbonara ed è stanca di vedere sempre gli stessi prototipi di fisici nel programma di Maria De Filippi. Simpatica, solare, si è già messa contro Angela Nasti ricordando il suo trono: “Non faceva altro che chiedere se fosse bella, ma ti piaccio, ma lo so che ti piaccio, dai sono bella non posso che piacerti”. Samantha è diversa, si è presentata come una ragazza leggera e divertente, spiazzando piacevolmente i corteggiatori che hanno deciso di rimanere e provare comunque ad uscire con lei.

Erano anni che il web chiedeva di non seguire più certi schemi e certi prototipi e, finalmente, è arrivata una tronista “diversa” da quelle che ci sono state fino ad ora.