Valentina Vignali in compagnia del suo amore: coppia splendida – FOTO

La cestista Valentina Vignali è sempre più radiosa in compagnia del suo amico a quattro zampe: quanta bellezza in una sola foto

Valentina Vignali è una delle sportive più belle d’Italia e senza dubbio più fashion. Cestista di successo, si è fatta notare per la sua distintiva bellezza, che le ha permesso di svolgere anche la professione di modella e influencer. Testimonial del famoso brand di lingerie Victoria’s Secret Italia, vanta un fisico strabiliante e una sensualità davvero fuori dal comune.

LEGGI ANCHE —> Melissa Satta lascia senza fiato con un body nero trasparente, si vede tutto-FOTO

Valentina Vignali in compagnia: che amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis e le sue pose da capogiro su Instagram, che spettacolo-VIDEO

Grazie alla semplicità, simpatia e fascino che la contraddistinguono, Valentina è un’influencer molto seguita su Instagram. Il suo profilo vanta 2,3 milioni di followers, con i quali condivide scatti di shooting ma anche della più normale quotidianità.

Nelle foto in intimo Victoria’s Secret riesce a infiammare Instagram, facendo girare la testa agli ammiratissimi fan con il suo ineguagliabile e atletico fisico. Ma la sua bellezza è così autentica da saper emergere prepotentemente anche nelle diapositive di tutti i giorni, senza ostentazioni.

L’ultima ne è un esempio lampante, seduta in compagnia del suo amico a quattro zampe di nome Muffin, sorride all’obiettivo in un quadro che è il ritratto dell’amore. Un semplice maglioncino rosa e un paio di jeans, i lunghi capelli scuri, lo sguardo dolce, è un raggio di positività su Instagram. Solo il suo compagno peloso adagiato sulle sue gambe può competere per accaparrarsi l’attenzione, con il suo pelo che sembra una nuvola morbida e il musetto tenero che instilla subito voglia di coccole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ovviamente è immediata esplosione di like, per un totale di quasi 23 mila cuoricini in appena un paio d’ore.