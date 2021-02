Veronica Gentili, la magica FOTO “di nuovo in sella”: magnifica!

La bellissima autrice, conduttrice tv, speaker e massima esperta di Facebook Marketing pubblica una foto a cavallo.

Nella didascalia, la bellissima giornalista scrive: “Di nuovo in sella“.

Veronica indossa un outfit total black, porta i capelli legati ed ha un’espressione molto seria e decisa: è bellissima!

La foto è stata un successo, con più di 1.800 mi piace e 60 commenti in meno di un’ora.

Tra i messaggi degli utenti si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Molto bella!“, “Bellissima“, “Sensuale anche a cavallo“, oppure “Bella in tutto!“.

Veronica Gentili e la sua riflessione sulle persone nate negli anni ’80: “Nostalgia indefinita…“

Nel corso di una delle sue interviste, Veronica Gentili fa una riflessione importante sulla tecnologia e su chi, come lei, è nata negli anni ’80: “A noi nati negli anni ’80 posso solo dire: ‘poverini’. Siamo una generazione di mezzo, che non è cresciuta con il digitale ma adesso deve farci i conti. Siamo sempre in ritardo, in affanno, corriamo dietro a qualcosa che non è mai del tutto nostro. Proviamo una nostalgia indefinita, per tempi e per luoghi in cui non abbiamo mai vissuto davvero“.

E ancora: “Ma io credo nella contaminazione, e il mio strano, articolato percorso professionale ne è la prova. E più contaminati di noi non c’è nessuno“.

Infine aggiunge: “Noi, che forse non ci sentiamo a casa in nessun posto, ma possiamo orientarci in viaggio nel futuro e nel passato“.