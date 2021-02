Alba Parietti, primo piano incredibile ne rivela l’eterna bellezza – FOTO

La showgirl Alba Parietti stupisce i fan con una serie di primi piani che catturano la sua eterna ed elegante bellezza: divina

Alba Parietti è da sempre uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico. Una carriera lunga e piena di successi, iniziata negli anni 80, che a distanza di 40 anni sa ancora regalare sorprese. Nota per l’elegante e intramontabile bellezza, si è distinta nel tempo anche per la simpatia e l’autenticità trasmessa nelle idee che non ha mai nascosto. Non si è tirata indietro nell’esprimersi, politicamente ma anche come opinionista, dimostrando sempre consapevolezza e rispetto del prossimo.

Alba Parietti, intramontabile fascino

La showgirl è molto seguita su Instagram, dove si divide tra scatti di quotidianità, televisione e condivisione di opinioni. La carta vincente del suo successo è senza dubbio il carisma che non manca mai di dimostrare, come negli ultimi scatti pubblicati sul social.

All’età di 59 anni la sua immagine è strabiliante e di un fascino sopraffino invidiabile. Una bellezza eterna che continua ad ammaliare e intrigare. Illuminata dalle paillettes dell’indumento scuro, e impreziosita dagli orecchini pendenti tempestati di strass, è il suo viso a regnare nel primo piano offerto in dono ai fan. La serie di scatti ne coglie ogni volta una sfumatura diversa, per l’ammirazione crescente che segue. Gli occhi verdi sono magnetici e splendenti, esaltati ancora di più dalla matita colorata.

I followers sono increduli e attratti dalla sua intramontabile bellezza, resa tale ancora di più dall’eleganza che emana spontaneamente. Il post stuzzica la loro curiosità: “E oggi secondo voi che cosa sto combinando? Studi Helios Roma Canale cinque chissà?“.

Tra un complimento e l’altro, i seguaci provano a indovinare. Una cosa è certa: la Parietti non si ferma mai.