Antonella Mosetti, in anteprima alcune FOTO dello shooting bollente

Antonella Mosetti non stupisce mai, la sensualissima showgirl presenta in anteprima alcune foto dello shooting bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Attenzione, tutti gli occhi addosso su Antonella Mosetti. La showgirl infatti svela in anteprima alcuni scatti del suo ultimo shooting fotografico che si preannuncia bollente. Basta vedere infatti le foto che ha postato per rendersi conto dell’elevato tasso erotico. La Mosetti sa bene come stupire e come ammaliare, basta uno sguardo per circondarsi da followers innamorati del suo modo di essere. Il suo primo piano è un tripudio di emozioni contrastanti, la showgirl indossa un cappello cowboy marrone, unico accessorio che si riesce a scorgere. Un capo nero ma non si riesce a capire se sia un reggiseno o tubino, il lato A comunque emerge con forte prepotenza e lo spettacolo che ne viene fuori è divino. Tantissime le dichiarazioni d’amore che si leggono tra i commenti del post.

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini: il gesto provocatorio davanti allo specchio infiamma il web – FOTO

Antonella Mosetti, frecciatina sui social: a chi è rivolta?

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini “l’ha fatto davvero”, nude sulla neve paradisiaco – FOTO

Un’ora fa, tra le storie della Mosetti appare un pensiero che sa molto di frecciatina. Quindi tra una foto e l’altra in cui i fans si perdono per ammirare cotanta bellezza, si ritrovano una dubbia frase sulla felicità in cui Antonella scrive: “Quanto disagio vi crea la felicità altrui?” non c’è scritto altro, quindi al momento non siamo in grado di dire a chi sia rivolto ma una cosa è certa, qualcuno avrà rivolto dei pensieri poco carini verso la showgirl che risponde a colpi di scatti bollenti in cui appare super e in forma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La Mosetti si sta preparando – come si vede nella foto sopra postata – per lavorare in un altro shooting che si preannuncia favoloso. La stessa avverte, indosserà vestiti pazzeschi, non resta che attendere.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.